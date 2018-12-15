Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве задерживают участников акции протеста на Лубянской площади

20:57

Фото: ytimg.com



В Москве задержано несколько участников акции на Лубянской площади, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на активиста движения "За права человека" Олега Еланчика.



Как отметил представитель движения, возглавляемого Львом Пономаревым, силовики задержали по меньшей мере пять человек.



По словам Олега Еланчика, нескольких участников полицейские задержали у здания ФСБ, где проходила акция, а других, когда те уже покидали место проведения мероприятия. Активист отметил, что акцию на Лубянской площади было решено организовать вместо "Марша за мир. Против насилия", заявку на который ранее подавал правозащитник Лев Пономарев. Столичные власти не разрешили проводить это мероприятие.



Еланчик добавил, что целью сегодняшней акции было прояснение сведений, связанных с арестом Пономарева, а также с пытками, которые применялись к фигурантам дела "Сети" и "Нового величия". Мероприятие проводилось в формате собрания граждан, участники не приносили с собой какие-либо плакаты или лозунги. Активист подчеркнул, что такого рода встречи могут организовываться без предварительного согласования с властями Москвы.



Отмечается, что к месту проведения акции прибыли активисты движений SERB и НОД. Они позволяли себе оскорблять участников мероприятия, провоцируя их на ответные действия.



Автор: Злата Богатова

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