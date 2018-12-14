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В центре Киева тысячи людей ожидают итогов «объединительного собора»


16:23
В центре Киева тысячи людей ожидают итогов «объединительного собора»Фото: Reuters

В украинской столице начался "объединительный собор", организованный под эгидой Константинопольского патриархата. Как указано на портале неканонического Киевского патриархата, участниками мероприятия, проходящего в храме Святой Софии, будут церковные иерархи, священнослужители и миряне.

Целью собора является создание поместной Украинской православной церкви. Предполагается, что уже через несколько часов будет избран ее предстоятель. Перед началом мероприятия в центре Киева собрались тысячи людей, чтобы ожидать итогового решения участников собора.

По мнению эксперта, вряд ли сегодня в Киеве может произойти создание новой церковной структуры. Как отметил профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, церковный историк Владислав Петрушко, которого цитирует RT, "объединительный собор" нельзя считать каноническим предприятием.

Созыв собора Константинопольским патриархатом на канонической территории Московского патриархата представляет собой вторжение в чужие пределы и грубейшее нарушение, следствием чего является нелегитимность такого рода действий. При этом не играет роли, "кто там участвует", подчеркнул эксперт. Кроме того, речь идет о вмешательстве государственной власти, ведь лидер страны Петр Порошенко будет присутствовать в храме Святой Софии, указал Петрушко.

Ранее патриарх Московский и всея Руси направил обращения в адрес предстоятелей поместных православных церквей, Папе Римского, генерального секретаря ООН, главы ОБСЕ, германского и французского лидеров, высказав жалобы по поводу давления, которое в последнее время оказывается на Украинскую православную церковь.

Автор: Злата Богатова

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