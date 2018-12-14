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Видео: Жан-Клод Юнкер вновь привлек к себе внимание странным поведением
11:17
Фото: arhano.ru
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер привлек к себе внимание довольно странным поведением, передает РИА Новости.
Во второй день саммита лидеров ЕС, проходящего в Брюсселе, он сначала взлохматил поприветствовавшую его женщину, а потом бросался документами.
Судя по кадрам, распространившимся в Сети, Жан-Клод Юнкер решил поприветствовать одну из своих сотрудниц, взъерошив ей распущенные волосы. Вскоре к удивлению окружающих председатель Еврокомиссии сделал вид, что ему очень холодно. Затем, здороваясь с другой сотрудницей, он начал гладить женщину по руке.
Незадолго до начала пресс-конференции, политик резко бросил на пол документов. Свои действия он никак при этом не объяснял.
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