Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Госдепе опечалены смертью иранского правозащитника Сейеди-Насири

14.12.2018 11:55

Фото: profi-forex.org



В американском Госдепе заявили, что их опечалило известие о смерти иранского правозащитника Вахида Сейеди-Насири.



В сообщении ведомства указывается на сомнительность обвинений, которые ранее были предъявлены покойному.



Выдвинутые против правозащитника обвинения американские дипломаты назвали сомнительными. Представители руководства Соединенных Штатов также подчеркнули, что условия содержания в тюрьме иранского правозащитника Вахида Сейеди-Насири были просто бесчеловечными.



В опубликованном в четверг пресс-релизе Госдепартамента сказано, что власти США "глубоко опечалены" вестью о "немыслимой смерти г-на Вахида Сейеди-Насири". В тексте также говорится о том, что активиста по защите прав человека задержали без каких-либо оснований.



В связи с кончиной правозащитника Госдеп выразило Тегерану осуждение. Учитывая "неизменно вопиющие нарушения прав человека", продолжающиеся в стране, представители официального Вашингтона обратились к иранским властям с призывом прекратить гонения жителей, мирно выражающих собственное мнение.



При этом в Госдепе заявили о необходимости освобождения всех заключенных, арест которых американское руководство считает несправедливым.



Автор: Злата Богатова

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