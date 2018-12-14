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В Госдепе опечалены смертью иранского правозащитника Сейеди-Насири
14.12.2018 11:55
Фото: profi-forex.org
В американском Госдепе заявили, что их опечалило известие о смерти иранского правозащитника Вахида Сейеди-Насири.
В сообщении ведомства указывается на сомнительность обвинений, которые ранее были предъявлены покойному.
Выдвинутые против правозащитника обвинения американские дипломаты назвали сомнительными. Представители руководства Соединенных Штатов также подчеркнули, что условия содержания в тюрьме иранского правозащитника Вахида Сейеди-Насири были просто бесчеловечными.
В опубликованном в четверг пресс-релизе Госдепартамента сказано, что власти США "глубоко опечалены" вестью о "немыслимой смерти г-на Вахида Сейеди-Насири". В тексте также говорится о том, что активиста по защите прав человека задержали без каких-либо оснований.
В связи с кончиной правозащитника Госдеп выразило Тегерану осуждение. Учитывая "неизменно вопиющие нарушения прав человека", продолжающиеся в стране, представители официального Вашингтона обратились к иранским властям с призывом прекратить гонения жителей, мирно выражающих собственное мнение.
При этом в Госдепе заявили о необходимости освобождения всех заключенных, арест которых американское руководство считает несправедливым.
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