|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Власти Китая задержали двух граждан Канады
13.12.2018 15:59
Фото: thenews.kz
Канадские дипломаты подтвердили сведения о задержании в Китае второго гражданина страны, передает телевизионный канал Global News.
Со ссылкой на представителя канадского МИД сообщается, что речь идет о Майкле Спэйворе, который ранее считался пропавшим на территории КНР.
Как стало известно, китайские власти Китая задержали еще одного канадца. Имя мужчины - Майкл Спэйвор - назвали представители внешнеполитического ведомства Канады. Дипломаты подчеркнули, что их уже известили о случившемся в КНР. Сейчас канадская сторона поддерживает контакты с Пекином, выясняя все обстоятельства инцидента.
Предположительно, канадский гражданин в настоящее время находится в расположенном на севере Китая, близ границы с КНДР, городе Даньдун. Вместе с тем, официального подтверждения этих данных пока не последовало.
По данным ТАСС, Спэйвор является владельцем международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange. Она оказывает услуги по организации турпоездок в Северную Корею, а также проводит в этом государстве хоккейные матчи. Ранее Спэйвор оказывал содействие в подготовке встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и бывшего американского профессионального баскетболиста Денниса Родмана.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|