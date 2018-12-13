ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Китае найдена созданная 2,5 тыс. лет назад позолоченная повозка
В Китае найдена созданная 2,5 тыс. лет назад позолоченная повозка
Стадион «Лужники» признан лучшим на планете
Стадион «Лужники» признан лучшим на планете
Мария Бутина пошла на сделку со следствием, частично признав вину
Мария Бутина пошла на сделку со следствием, частично признав вину
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Мария Бутина пошла на сделку со следствием, частично признав винуМария Бутина пошла на сделку со следствием, частично признав вину
Захарова: ВСУ готовит стремительное наступление в ДонбассеЗахарова: ВСУ готовит стремительное наступление в Донбассе
На Западном берегу неизвестный расстрелял израильтян: два человека погиблиНа Западном берегу неизвестный расстрелял израильтян: два человека погибли
В Томске четырехлетний ребенок выжил после падения с девятого этажаВ Томске четырехлетний ребенок выжил после падения с девятого этажа
Разочарованная решением об опеке Джоли собирается отомстить ПиттуРазочарованная решением об опеке Джоли собирается отомстить Питту

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уровень игры. 5 глава. Избушка с погремушкамиУровень игры. 5 глава. Избушка с погремушками
Уровень игры. 4 глава. Бизнес-ледиУровень игры. 4 глава. Бизнес-леди
Уровень игры. 3 глава. Желания и возможностиУровень игры. 3 глава. Желания и возможности
Уровень игры. 2 глава. Хутор в КарелииУровень игры. 2 глава. Хутор в Карелии
Уровень игры. 1 глава. На природуУровень игры. 1 глава. На природу

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Власти Китая задержали двух граждан Канады


13.12.2018 15:59
Власти Китая задержали двух граждан КанадыФото: thenews.kz

Канадские дипломаты подтвердили сведения о задержании в Китае второго гражданина страны, передает телевизионный канал Global News.

Со ссылкой на представителя канадского МИД сообщается, что речь идет о Майкле Спэйворе, который ранее считался пропавшим на территории КНР.

Как стало известно, китайские власти Китая задержали еще одного канадца. Имя мужчины - Майкл Спэйвор - назвали представители внешнеполитического ведомства Канады. Дипломаты подчеркнули, что их уже известили о случившемся в КНР. Сейчас канадская сторона поддерживает контакты с Пекином, выясняя все обстоятельства инцидента.

Предположительно, канадский гражданин в настоящее время находится в расположенном на севере Китая, близ границы с КНДР, городе Даньдун. Вместе с тем, официального подтверждения этих данных пока не последовало.

По данным ТАСС, Спэйвор является владельцем международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange. Она оказывает услуги по организации турпоездок в Северную Корею, а также проводит в этом государстве хоккейные матчи. Ранее Спэйвор оказывал содействие в подготовке встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и бывшего американского профессионального баскетболиста Денниса Родмана.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Москве по подозрению в нападениях на женщин задержан 22-летний житель ТольяттиВ Москве по подозрению в нападениях на женщин задержан 22-летний житель Тольятти
Актер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук умер в 27 летАктер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук умер в 27 лет
В Колумбии перевернулся автобус со спортсменами: погибли 13 человекВ Колумбии перевернулся автобус со спортсменами: погибли 13 человек
Французские власти призвали Трампа не вмешиваться в их внутренние делаФранцузские власти призвали Трампа не вмешиваться в их внутренние дела
Адвокат главы WikiLeaks призвал Эквадор продолжить защищать АссанжаАдвокат главы WikiLeaks призвал Эквадор продолжить защищать Ассанжа

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 804


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru