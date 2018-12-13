Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Китая задержали двух граждан Канады

13.12.2018 15:59

Фото: thenews.kz



Канадские дипломаты подтвердили сведения о задержании в Китае второго гражданина страны, передает телевизионный канал Global News.



Со ссылкой на представителя канадского МИД сообщается, что речь идет о Майкле Спэйворе, который ранее считался пропавшим на территории КНР.



Как стало известно, китайские власти Китая задержали еще одного канадца. Имя мужчины - Майкл Спэйвор - назвали представители внешнеполитического ведомства Канады. Дипломаты подчеркнули, что их уже известили о случившемся в КНР. Сейчас канадская сторона поддерживает контакты с Пекином, выясняя все обстоятельства инцидента.



Предположительно, канадский гражданин в настоящее время находится в расположенном на севере Китая, близ границы с КНДР, городе Даньдун. Вместе с тем, официального подтверждения этих данных пока не последовало.



По данным ТАСС, Спэйвор является владельцем международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange. Она оказывает услуги по организации турпоездок в Северную Корею, а также проводит в этом государстве хоккейные матчи. Ранее Спэйвор оказывал содействие в подготовке встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и бывшего американского профессионального баскетболиста Денниса Родмана.



Автор: Злата Богатова

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