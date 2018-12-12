ИнтерНовости - новости в стране и мире
На Сицилии конфисковали имущество наследников мафиози на 200 млн евро
На Сицилии конфисковали имущество наследников мафиози на 200 млн евро
В Геленджикской бухте ищут пассажира яхты, смытого в море волной во время шторма
В Геленджикской бухте ищут пассажира яхты, смытого в море волной во время шторма
В фонде «Подари жизнь» не подтверждают переезд семьи онкобольного ребенка из-за травли
В фонде «Подари жизнь» не подтверждают переезд семьи онкобольного ребенка из-за травли
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Киселев готов на работу взять украинскую журналистку БойкоКиселев готов на работу взять украинскую журналистку Бойко
В Анкаре после столкновения поездов рухнул переход: погибли 7 человек, более 40 пострадалиВ Анкаре после столкновения поездов рухнул переход: погибли 7 человек, более 40 пострадали
Стадион «Лужники» признан лучшим на планетеСтадион «Лужники» признан лучшим на планете
Порошенко назвал войной события в Керченском проливеПорошенко назвал войной события в Керченском проливе
Улицы германского города залило шоколадом после утечки на кондитерской фабрикеУлицы германского города залило шоколадом после утечки на кондитерской фабрике

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уровень игры. 5 глава. Избушка с погремушкамиУровень игры. 5 глава. Избушка с погремушками
Уровень игры. 4 глава. Бизнес-ледиУровень игры. 4 глава. Бизнес-леди
Уровень игры. 3 глава. Желания и возможностиУровень игры. 3 глава. Желания и возможности
Уровень игры. 2 глава. Хутор в КарелииУровень игры. 2 глава. Хутор в Карелии
Уровень игры. 1 глава. На природуУровень игры. 1 глава. На природу

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Китае найдена созданная 2,5 тыс. лет назад позолоченная повозка


12.12.2018 15:32
В Китае найдена созданная 2,5 тыс. лет назад позолоченная повозкаФото: tbivision.com

Китайским археологам удалось обнаружить позолоченную колесницу, созданную более двух тысячелетий назад, передает информационное агентство "Синьхуа".

Древний экипаж когда-то принадлежал человеку с высоким социальным статусом, полагают ученые.

Повозка, размеры которой составляют около полутора метров в ширину и порядка метра в длину, имеет два колеса диаметром 140 см. В каждом из них исследователи насчитали тридцать восемь спиц. По словам ученых, это указывает на довольно высоком социальном статусе ездока.

О находке журналистам рассказали представители Академии общественных наук КНР. Согласно предварительным выводам специалистов, повозка была создана около двух с половиной тысяч лет назад.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

ЦУП: Российским космонавтам предстоит провести за бортом МКС более шести часовЦУП: Российским космонавтам предстоит провести за бортом МКС более шести часов
В МИД Китая из-за ареста финдиректора Huawei вызван посол СШАВ МИД Китая из-за ареста финдиректора Huawei вызван посол США
В Египте трагически погибли двое россиянВ Египте трагически погибли двое россиян
В Афганистане смертник атаковал колонну военных: погибли 4 разведчикаВ Афганистане смертник атаковал колонну военных: погибли 4 разведчика
В Геленджикской бухте ищут пассажира яхты, смытого в море волной во время шторма В Геленджикской бухте ищут пассажира яхты, смытого в море волной во время шторма

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 804


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru