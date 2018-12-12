Новости шоу-бизнеса

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В Китае найдена созданная 2,5 тыс. лет назад позолоченная повозка
12.12.2018 15:32
Фото: tbivision.com
Китайским археологам удалось обнаружить позолоченную колесницу, созданную более двух тысячелетий назад, передает информационное агентство "Синьхуа".
Древний экипаж когда-то принадлежал человеку с высоким социальным статусом, полагают ученые.
Повозка, размеры которой составляют около полутора метров в ширину и порядка метра в длину, имеет два колеса диаметром 140 см. В каждом из них исследователи насчитали тридцать восемь спиц. По словам ученых, это указывает на довольно высоком социальном статусе ездока.
О находке журналистам рассказали представители Академии общественных наук КНР. Согласно предварительным выводам специалистов, повозка была создана около двух с половиной тысяч лет назад.
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