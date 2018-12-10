Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Песков высказался о возможном обнаружении удостоверения Штази на имя Путина

17:33

Фото: msk-novostroyka.ru



Официальный представитель Кремля по просьбе представителей прессы дал комментарий по поводу материала известия об удостоверении Министерства госбезопасности бывшего ГДР (Штази) на имя президента РФ Владимира Путина, которое было найдено в германских архивах.



Как подчеркнул при это Дмитрий Песков, такие сведения стоит уточнять в соответствующих структурах.



Дмитрий Песков заявил, что вполне допускает выдачу удостоверения Штази нынешнему российскому лидеру Владимиру Путину. Однако такие сведения все же стоит брать из источников в соответствующих службах, "точнее даже в СВР", отметил пресс-секретарь российского президента. Прокомментировав публикацию в газете Bild, официальный представитель Кремля сказал, что в советский период между КГБ и Штази существовали партнерские связи. Учитывая это, не исключена и возможность "обмена удостоверениями".



Как указывается в этой статье, в архивах Дрездена нашли удостоверение на имя майора Владимира Путина. Срок действия документа, обнаруженного среди материалов бывшего районного управления Штази, истекал в 1989 году.



В Службе внешней разведки на просьбу прокомментировать публикацию от всяких заявлений решительно отказались, передает РИА Новости.



МГБ ГДР было сформировано в середине прошлого века. Ведомство представляло собой тайную полицию, контрразведывательный и разведывательный госорган с штаб-квартирой в округе Лихтенберг Восточного Берлина.





Автор: Злата Богатова

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