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Песков высказался о возможном обнаружении удостоверения Штази на имя Путина
17:33
Фото: msk-novostroyka.ru
Официальный представитель Кремля по просьбе представителей прессы дал комментарий по поводу материала известия об удостоверении Министерства госбезопасности бывшего ГДР (Штази) на имя президента РФ Владимира Путина, которое было найдено в германских архивах.
Как подчеркнул при это Дмитрий Песков, такие сведения стоит уточнять в соответствующих структурах.
Дмитрий Песков заявил, что вполне допускает выдачу удостоверения Штази нынешнему российскому лидеру Владимиру Путину. Однако такие сведения все же стоит брать из источников в соответствующих службах, "точнее даже в СВР", отметил пресс-секретарь российского президента. Прокомментировав публикацию в газете Bild, официальный представитель Кремля сказал, что в советский период между КГБ и Штази существовали партнерские связи. Учитывая это, не исключена и возможность "обмена удостоверениями".
Как указывается в этой статье, в архивах Дрездена нашли удостоверение на имя майора Владимира Путина. Срок действия документа, обнаруженного среди материалов бывшего районного управления Штази, истекал в 1989 году.
В Службе внешней разведки на просьбу прокомментировать публикацию от всяких заявлений решительно отказались, передает РИА Новости.
МГБ ГДР было сформировано в середине прошлого века. Ведомство представляло собой тайную полицию, контрразведывательный и разведывательный госорган с штаб-квартирой в округе Лихтенберг Восточного Берлина.
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