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Власти Йемена готовы ввести войска в Ходейду


8.12.2018 22:50
Власти Йемена готовы ввести войска в ХодейдуФото: almasdaronline.com

Власти Йемена выразили готовность ввести войска в портовый город Ходейда, передает РИА Новости.

Повстанцы-хуситы должны покинуть населенный пункт, и это будет расцениваться как "позитивный сигнал" с их стороны, заявил Осман Хусейн Маджали.

Как подчеркнул руководитель йеменского министерства сельского хозяйства, принимающий участие в переговорах в Стокгольме, хуситы должны покинуть портовый город. Осман Хусейн Маджали отметил, что правительственные войска, поддержку которым сейчас оказывает коалиция из арабских государств, находятся на расстоянии нескольких километров от Ходейды.

Силовики готовы взять под контроль портовую часть и другие части районы Ходейды, и повстанцам стоит прямо сейчас покинуть населенный пункт, что будет оцениваться как позитивный сигнал.

Автор: Злата Богатова

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