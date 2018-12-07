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Госдеп обвинил сирийских военных в ноябрьской провокации в Алеппо


00:17
Госдеп обвинил сирийских военных в ноябрьской провокации в АлеппоФото: news45.ru

К инциденту с использованием газа в сирийском Алеппо причастны не боевики, а российские и сирийские военные, убеждены представители официального Вашингтона.

Как передает РИА Новости, с соответствующим заявлением выступил Госдепартамент Соединенных Штатов.

По мнению американской стороны, в действительности речь идет не о применении террористами химического оружия, а об атаке, осуществленной правительственными силами, которые использовали "слезоточивый газ".

В распоряжении руководства Соединенных Штатов имеются сведения о том, что к случившемуся якобы имеют некое отношение сирийские и российские военные. В заявлении Госдепа указывается, что обе страны используют инцидент со слезоточивым газом в качестве попытки подрыва доверия к режиму прекращения огня в Идлибе.

Кроме того, в документе содержится утверждение, что сирийские проправительственные войска, которые, по данным США, контролировали район, создавали образцы, загрязняя "местность до того, как Организация по запрещению химического вооружения провела надлежащее расследование.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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