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Госдеп обвинил сирийских военных в ноябрьской провокации в Алеппо
00:17
Фото: news45.ru
К инциденту с использованием газа в сирийском Алеппо причастны не боевики, а российские и сирийские военные, убеждены представители официального Вашингтона.
Как передает РИА Новости, с соответствующим заявлением выступил Госдепартамент Соединенных Штатов.
По мнению американской стороны, в действительности речь идет не о применении террористами химического оружия, а об атаке, осуществленной правительственными силами, которые использовали "слезоточивый газ".
В распоряжении руководства Соединенных Штатов имеются сведения о том, что к случившемуся якобы имеют некое отношение сирийские и российские военные. В заявлении Госдепа указывается, что обе страны используют инцидент со слезоточивым газом в качестве попытки подрыва доверия к режиму прекращения огня в Идлибе.
Кроме того, в документе содержится утверждение, что сирийские проправительственные войска, которые, по данным США, контролировали район, создавали образцы, загрязняя "местность до того, как Организация по запрещению химического вооружения провела надлежащее расследование.
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