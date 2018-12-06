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В Петербурге открывается российско-итальянский кинофестиваль RIFF
15:47
Фото: livejournal.com
В Северной столице начинает работу российско-итальянский кинематографический фестиваль RIFF.
В этом году он пройдет уже в пятый раз. По словам организаторов, смотр будет проводиться в новом формате.
Как передает ТАСС, главным экраном смотра будет в этом году петербургский киноцентр "Родина". Оганизаторы собираются провести юбилейный RIFF в новом формате - стартовав в декабре, его программа растянется вплоть до октября следующего года. Предполагается, что в рамках фестиваля для публики каждый месяц будут организовываться не только премьерные показы, но специальные события.
Помимо гостей фестиваля и зрителей картины, вошедшие в программу RIFF, предстоит оценивать членам профессионального жюри. В его состав войдут признанные режиссеры и сценаристы, киноактеры, а также авторитетные киноведы. В рамках церемонии закрытия будут названы победители, которые получат "Красную дорожку RIFF".
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