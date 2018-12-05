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В Минобороны прокомментировали проход американского эсминца близ российской базы
13:42
Фото: 1tv.ru
Американский ракетный эсминец McCampbell проследовал под контролем российского военного корабля "Адмирал Трибуц", а также самолетов морской авиации, рассказали в отечественном оборонном ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что иностранное судно не приблизилось к территориальным водам РФ на расстояние менее чем сто километров.
Как отметил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, возможно, экипаж американского эсминца пытался что-то "продемонстрировать". В действительности же им удалось показать лишь то, как они безуспешно пытались оторваться от сопровождавших сил Тихоокеанского флота, развивая максимальную скорость.
Сейчас экипаж эсминца американских ВМС продолжает "демонстрировать" собственную отвагу в самом центре акватории Японского моря. Корабль находится на удалении свыше четырехсот километров от наших территориальных вод, пояснил Конашенков.
В руководстве Соединенных Штатах, прокомментировав перемещения ракетного эсминца, оказавшегося около базы российского Тихоокеанского флота, отметили, что случившееся никак не связано с недавними событиями в Керченском проливе. Вместе с тем, маневр представлял собой "вызов чрезмерным морским претензиям" Москвы, и американцы попытались таким образом выразить поддержку правам, свободам и законному использованию моря другими государствами.
Ранее инцидент прокомментировал эксперт Андрей Губин. По его мнению, подобное происходит уже не в первый раз, ведь в в 90-е годы прошлого века американские военнослужащие ощущали "себя как дома практически" рядом с российскими территориальными водами, устраивая там учения. Вероятно, они сейчас просто "решили вспомнить старое". Инцидент не совсем приятен с морально-психологической точки зрения, однако в военном контексте он не представляет собой ничего исключительного, заявил эксперт в эфире радио Sputnik.
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