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В Минобороны прокомментировали проход американского эсминца близ российской базы


13:42
В Минобороны прокомментировали проход американского эсминца близ российской базыФото: 1tv.ru

Американский ракетный эсминец McCampbell проследовал под контролем российского военного корабля "Адмирал Трибуц", а также самолетов морской авиации, рассказали в отечественном оборонном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что иностранное судно не приблизилось к территориальным водам РФ на расстояние менее чем сто километров.

Как отметил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, возможно, экипаж американского эсминца пытался что-то "продемонстрировать". В действительности же им удалось показать лишь то, как они безуспешно пытались оторваться от сопровождавших сил Тихоокеанского флота, развивая максимальную скорость.

Сейчас экипаж эсминца американских ВМС продолжает "демонстрировать" собственную отвагу в самом центре акватории Японского моря. Корабль находится на удалении свыше четырехсот километров от наших территориальных вод, пояснил Конашенков.

В руководстве Соединенных Штатах, прокомментировав перемещения ракетного эсминца, оказавшегося около базы российского Тихоокеанского флота, отметили, что случившееся никак не связано с недавними событиями в Керченском проливе. Вместе с тем, маневр представлял собой "вызов чрезмерным морским претензиям" Москвы, и американцы попытались таким образом выразить поддержку правам, свободам и законному использованию моря другими государствами.

Ранее инцидент прокомментировал эксперт Андрей Губин. По его мнению, подобное происходит уже не в первый раз, ведь в в 90-е годы прошлого века американские военнослужащие ощущали "себя как дома практически" рядом с российскими территориальными водами, устраивая там учения. Вероятно, они сейчас просто "решили вспомнить старое". Инцидент не совсем приятен с морально-психологической точки зрения, однако в военном контексте он не представляет собой ничего исключительного, заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 294

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