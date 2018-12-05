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Трамп и чета Клинтонов проигнорировали друг друга на прощании с Бушем-старшим
5.12.2018 23:28
Фото: dcclothesline.com
Глава Соединенных Штатов не стал приветствовать Билла и Хиллари Клинтон во время состоявшейся в американской столице церемонии прощания с экс-президентом государства Джорджем Бушем-старшим.
Как уже сообщалось, сорок первый президент США скончался в последний день ноября.
Прибыв в Вашингтонский кафедральный собор, Дональд Трамп и его супруга заняли места в первом ряду. Рядом с ними находились бывший глава США Барак Обама и его жена Мишель - пары встретились впервые с января 2017 года.
По данным американских СМИ, Трамп поприветствовал предшественника и его супругу, однако чету Клинтонов, которые также сидели неподалеку, он проигнорировал. Мелания Трамп, отмечается, пожала руку Биллу Клинтону и приветственно помахала Хиллари. При этом чета Клинтонов также предпочла проигнорировать нынешнего президента Соединенных Штатов.
Одержав победу на президентских выборах 2016 года, Дональд Трамп не раз выступал с достаточно резкой критикой в адрес демократов, включая конкурировавшую с ним Хиллари Клинтон.
Сорок первый американский президент Джордж Буш-старший ушел из жизни 30 ноября, ему было девяносто четыре года. На протяжении нескольких последних месяцев у него неоднократно ухудшалось самочувствие.
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