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Скончался 41-й президент США Джордж Буш-старший
1.12.2018 16:43
Фото: minval.az
Скончался экс-глава Соединенных Штатов Джордж Буш-старший, находившийся у власти в период с 1989 по 1993 год. Бывшему американскомупрезиденту было девяносто четыре года.
Пресс-служба политика распространила официальное заявление о печальном событии.
В сообщении указано, что Джордж Герберт Уокер Буш, летчик ВМС США Второй мировой войны и сорок первый по счету глава американского государства, ушел из жизни в последний день ноября в 94-летнем возрасте. Представители Буша-старшего отметили, что у политического деятеля остались пятеро детей, семнадцать внуков и восемь правнуков.
Где и когда состоится прощание, а также где похоронят бывшего главу США, его пресс-служба собирается объявить позже.
Супруга бывшего главы США Барбара Пирс скончалась ранее в этом году. Старший сын политика - Джордж Буш-младший - был сорок третьим американским президентом, а другой сын - Джеб Буш - в прошлом был губернатором штата Флорида.
Свои соболезнования по поводу смерти экс-лидера американского государства, уже выразили нынешний глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, президенты и представители руководства целого ряда стран мира.
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