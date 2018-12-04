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Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже
14:14
Фото: 22-91.ru
Власти Словакии объявили персоной нон грата российского дипломата, заявил выступивший на брифинге премьер-министр республики Петер Пеллегрини. Мероприятие, в ходе которого было сообщено о высылке представителя МИД РФ, транслировалось по местному телевидению.
Как заявил представитель официальной Братиславы, ранее от военной разведки были получены некие сведения. В результате было принято решение о незамедлительной высылке российского дипломата. По словам Петера Пеллегрини, сотрудник аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии покинул страну еще 22 ноября. Премьер при этом уточнил, что речь идет о разведывательной деятельности не только против Словакии, но и НАТО.
Словацкий премьер, сообщив о случившемся, подчеркнул, что у Москвы и Братиславы сформировались "стандартные отношения". Пеллегрини при этом добавил, что руководство республики продолжает неукоснительно выполнять все обязательства перед Евросоюзом и Североатлантическим альянсом.
В посольстве РФ от каких-либо комментариев по поводу этой информации пока предпочитают воздерживаться.
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