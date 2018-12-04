Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сенате США не сомневаются в причастности наследного принца Саудовской Аравии к убийству Хашкаджи

12:39

Фото: newspax.ru



Американские сенаторы убеждены в причастности наследного принца Саудовской Аравии к убийству оппозиционного журналиста Хашкаджи, передает ТАСС.



Республиканец Линдси Грэм выступил с призывом объявить в отношении Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда санкции.



По словам американского сенатора, Соединенные Штаты должны приостановить поставки оружия Эр-Рияду вплоть до момента, пока все виновные в расправе над Джамалем Хашкаджи не будут привлечены к ответственности за убийство.



Ранее в Конгрессе состоялся закрытый брифинг, который провела руководитель ЦРУ Джина Хэспел. Узнав о том, как, по мнению американских спецслужб, разворачивались события 2 октября в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, ряд сенаторов выступил с официальными заявлениями. Участниками встречи стали председатели-республиканцы и старшие демократы нескольких комитетов.



Помимо республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма, о явной причастности саудовского наследного принца к убийству журналиста заявил его однопартиец Роберт Коркер, представляющий Теннесси и возглавляющий комитет по иностранным делам. По его словам, если бы дело рассматривал суд присяжных, Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда довольно быстро и единогласно признали бы виновным в убийстве журналиста.



О решительных мерах, которые должны предпринять американские власти, говорил и демократ Роберт Менендес от штата Нью-Джерси. Как заявил сенатор, он укрепился во мнении о том, что причастен к расправе над Хашкаджи.



Ранее появились сведения о том, что в последнее время убитый в Стамбуле журналист работал над созданием оппозиционного интернет-движения. В распоряжении журналистов оказалась переписка, которую Хашкаджи вел на эту тему со своим коллегой и гражданским активистом Омаром Абдул Азизом, проживающим сейчас в Монреале. Выражая растущую обеспокоенность из-за ситуации в родной стране, журналист называл наследного принца "покемоном" и "зверем", кровожадность которого все растет.



Автор: Злата Богатова

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