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Помпео выдвинул России 60-дневный ультиматум по ДРСМД


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Помпео выдвинул России 60-дневный ультиматум по ДРСМДФото: gazeteturk.info

США намерены приостановить выполнение своих обязательств по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Российская Федерация не вернется к его исполнению в течение ближайших шестидесяти дней. Соответствующее заявление было сделано главой американского внешнеполитического ведомства Майком Помпео.

По словам главы Госдепа, американские власти официально заявляют, что Москва "нарушила положения" ДРСМД. В Вашингтоне приняли решение о том, что Соединенные Штаты остановят выполнение собственных обязательств по Договору в случае, если РФ за шестьдесят суток "не вернется к его полному исполнению". Заявление представителя американского руководства прозвучало в ходе состоявшейся в Брюсселе пресс-конференции НАТО.

НАТО уже опубликовало заявление, в котором выражает поддержку позиции руководства США. В тексте указано, что в России была разработана и принята на вооружение ракетная система 9M729. По мнению союзников, она нарушает ДРСМД, представляя собой значительные риски для евроатлантической безопасности. Документ также содержит призыв к Москве как можно быстрее "вернуться к полному и достоверному соблюдению" Договора.

Отмечается, что Соединенные Штаты и военный альянс на протяжении последних пяти лет не раз выражали обеспокоенность из-за сложившейся ситуации. В Москве же, лишь признав факт наличия 9M729, так и не предоставили сведения о вооружении.

Автор: Злата Богатова

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