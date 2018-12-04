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В Сети обсуждают выступление пьяного и веселого Порошенко
4.12.2018 18:23
Фото: eer.ru
В Сети вызвала большое оживление речь Петра Порошенко, который выступил на церемонии в честь запуска аэроэкспресса Киев — Борисполь.
По мнению многих пользователей, украинский лидер мог быть не совсем трезв, поэтому вел себя довольно странно.
На кадрах, которые опубликовал телевизионный канал "112 Украина", можно увидеть Петра Порошенко в весьма приподнятом настроении. После того, как глава украинского государства невнятно поприветствовал старт маршрута, высокопоставленные чиновники, в том числе, премьер Владимир Гройсман, не удержались от улыбок.
Пользователи соцсетей, комментируя видеоматериал, уточняют, что подозрения у них начались с самого начала ролика. Но после одиннадцатой секунды они практически не сомневались в том, что Порошенко незадолго до выступления принял на грудь.
Вместе с тем, некоторые пытались объяснить поведение главы украинского государства тем, что оно замерз. Поэтому он был просто вынужден "греться всеми доступными методами".
Стоит отметить, что экспресс, следующий из Киева в аэропорт Борисполь, уже успел сломаться, из-за чего некоторые пассажиры чуть не опоздали на свои рейсы.
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