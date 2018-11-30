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Шнуров ответил Пригожину, пройдясь по творчеству Валерии
07:13
Фото: rumenews.com
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и продюсер Иосиф Пригожин продолжили перепалку, начавшуюся после того, как супруг певицы Валерии подверг резкой критике фанатов оппонента.
Ранее Пригожин крайне нелестно высказался о поклонниках Шнурова в интервью радиостанции "Говорит Москва".
После того, как Иосиф Пригожин раскритиковал лексику, которую Сергей Шнуров на протяжении многих лет использует в своих песнях, лидер музыкальной группировки "Ленинград" дал ему стихотворный ответ. Он, в частности, выразил намерение слушать Валерию, раз его владение русским языком не нравится окружающим.
Шнуров также позволил себе высказаться на тему содержания песен супруги Пригожина. По его словам, "там все чистенько, ну, прям как в каземате, и во славу, несомненно, божию". У него самого же, констатировал бессменный фронтмен "Ленинграда" - все, "как в жизни - мат на мате". Для полноты эффекта Шнуров также упомянул собственную "пропитую рожу".
Стихи были написаны в ответ на заявление Пригожина, который назвал лохами фанатов "Ленинграда", с неодобрением отметив, как они вместе со Шнуровым поют его нецензурные тексты на концертах. Кроме того, супруг Валерии даже предложил карать употребление ненормативной лексики в публичных местах штрафом в размере 10 миллионов рублей.
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