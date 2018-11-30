Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Шнуров ответил Пригожину, пройдясь по творчеству Валерии

07:13

Фото: rumenews.com



Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и продюсер Иосиф Пригожин продолжили перепалку, начавшуюся после того, как супруг певицы Валерии подверг резкой критике фанатов оппонента.



Ранее Пригожин крайне нелестно высказался о поклонниках Шнурова в интервью радиостанции "Говорит Москва".



После того, как Иосиф Пригожин раскритиковал лексику, которую Сергей Шнуров на протяжении многих лет использует в своих песнях, лидер музыкальной группировки "Ленинград" дал ему стихотворный ответ. Он, в частности, выразил намерение слушать Валерию, раз его владение русским языком не нравится окружающим.



Шнуров также позволил себе высказаться на тему содержания песен супруги Пригожина . По его словам, "там все чистенько, ну, прям как в каземате, и во славу, несомненно, божию". У него самого же, констатировал бессменный фронтмен "Ленинграда" - все, "как в жизни - мат на мате". Для полноты эффекта Шнуров также упомянул собственную "пропитую рожу".



Стихи были написаны в ответ на заявление Пригожина , который назвал лохами фанатов "Ленинграда", с неодобрением отметив, как они вместе со Шнуровым поют его нецензурные тексты на концертах. Кроме того, супруг Валерии даже предложил карать употребление ненормативной лексики в публичных местах штрафом в размере 10 миллионов рублей.



Автор: Злата Богатова

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