Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию

07:02

Фото: sakartvelo.ru



Михаил Саакашвили выразил готовность возвратиться в Грузию.



Как передает ТАСС, политический деятель заявил о том, что намерен продолжать борьбу за общие цели вместе со сторонниками бывшей правящей партии "Единое национальное движение".



Экс-глава грузинского государства готов возвратиться в Тбилиси, чтобы активно участвовать в политической жизни страны. Об этом Михаил Саакашвили, который на сегодняшний день проживает в Нидерландах, накануне объявил сторонникам бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД). Они проводили акцию в Тбилиси.



В своем видеообращении Саакашвили подчеркивает, что "не признает итоги президентских выборов" и разделяет требования о необходимости провести досрочные выборы в парламент. По его словам, он прибудет в Грузию, как только его позовут в страну, и сразу же продолжит борьбу за достижение общих целей.



Михаил Саакашвили находился у власти в период с января 2004 года по ноябрь 2007 года, а также с января 2008 года до середины ноября 2013 года, после чего отправился в Соединенные Штаты. Позднее он проживал на Украине, где в течение некоторого времени пытался принимать участие во внутренней политике страны. В частности, он был назначен на пост губернатора Одесской области. Позднее Саакашвили неоднократно выступал с резкой критикой в адрес главы украинского государства, указывая на неэффективность политики Петра Порошенко.



В 2014 году власти Грузии начали выдвигать в отношении Саакашвили различные обвинения. В частности, его подозревают в организации расправы над митингующими в ноябре 2007 года и присвоении имущества предпринимателя Бадри Патаркацишвили, а также причастности к покушению на парламентария Валерия Гелашвили, которое было совершено тринадцать лет назад. Грузинские власти неоднократно обращались к Киеву с просьбами об экстрадиции Саакашвили.



Нидерландскую визу Саакашвили получил около года назад, так как его супругой является нидерландская подданная Сандра Рулофс. Пара воспитывает двоих детей, поэтому бывшему грузинскому лидеру дали возможность воспользоваться правом на воссоединение семьей.



Автор: Злата Богатова

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