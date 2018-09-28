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Саакашвили: Порошенко надо судить за госизмену
09:53
Фото: hronika.info
Глава украинского государства Петр Порошенко подвел народ своей страны, заявил бывший грузинский президент Михаил Саакашвили в интервью телевизионному каналу NewsOne. По мнению Саакашвили, Порошенко нужно привлечь к ответственности за госизмену.
Видеоматериал размещен на YouTube-аккаунте телеканала.
Как заявил Михаил Саакашвили, Порошенко подвел всех украинцев, поэтому глава государства может быть осужден за государственную измену. Учитывая это, бывший грузинский лидер порекомендовал политику озаботиться поисками хорошего адвоката.
Экс-глава Грузии отметил, что украинского президента могут привлечь к ответственности за целый ряд преступлений, включая "коррупцию, хищения многомиллиардного имущества Украины и то, что он использовал государственную власть для личного обогащения". При этом Саакашвили указал на то, что у Порошенко была возможность стать величайшим украинским деятелем. Однако этот шанс он променял на деньги.
Напомним, бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области уже советовал Порошенко задуматься о добровольном уходе из жизни. По словам Михаила Саакашвили, в конце прошлого года отставки президента хотели бы 46% жителей страны - как свидетельствовали результаты соцопросов, именно столько респондентов выступало в поддержку протестных акций, продолжающихся в Киеве. Подчеркнув, что такие показатели являются катастрофическими "для любой власти", Саакашили говоил о том, что на оказавшись в подобной ситуации, он "покончил бы с собой".
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