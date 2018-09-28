Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Саакашвили: Порошенко надо судить за госизмену

09:53

Фото: hronika.info



Глава украинского государства Петр Порошенко подвел народ своей страны, заявил бывший грузинский президент Михаил Саакашвили в интервью телевизионному каналу NewsOne. По мнению Саакашвили , Порошенко нужно привлечь к ответственности за госизмену.



Видеоматериал размещен на YouTube-аккаунте телеканала.



Как заявил Михаил Саакашвили , Порошенко подвел всех украинцев, поэтому глава государства может быть осужден за государственную измену. Учитывая это, бывший грузинский лидер порекомендовал политику озаботиться поисками хорошего адвоката.



Экс-глава Грузии отметил, что украинского президента могут привлечь к ответственности за целый ряд преступлений, включая "коррупцию, хищения многомиллиардного имущества Украины и то, что он использовал государственную власть для личного обогащения". При этом Саакашвили указал на то, что у Порошенко была возможность стать величайшим украинским деятелем. Однако этот шанс он променял на деньги.



Напомним, бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области уже советовал Порошенко задуматься о добровольном уходе из жизни. По словам Михаила Саакашвили , в конце прошлого года отставки президента хотели бы 46% жителей страны - как свидетельствовали результаты соцопросов, именно столько респондентов выступало в поддержку протестных акций, продолжающихся в Киеве. Подчеркнув, что такие показатели являются катастрофическими "для любой власти", Саакашили говоил о том, что на оказавшись в подобной ситуации, он "покончил бы с собой".



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 28.9.2018 23:23 Лавров призвал Запад вразумить Киев

Лавров призвал Запад вразумить Киев 27.9.2018 11:36 Австралия и Нидерланды доверяют экспертам ССГ, расследовавшим крушение «Боинга» над Донбассом

Австралия и Нидерланды доверяют экспертам ССГ, расследовавшим крушение «Боинга» над Донбассом 27.9.2018 10:36 В Пентагоне заявили, что готовы к операциям на Ближнем Востоке

В Пентагоне заявили, что готовы к операциям на Ближнем Востоке 27.9.2018 08:38 Собчак может побороться за пост губернатора Петербурга

Собчак может побороться за пост губернатора Петербурга 27.9.2018 08:02 Нетаньяху: крушение Ил-20 могло иметь более серьезные последствия‍