Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Исследование: большинство пациентов не доверяют врачам

30.11.2018 22:39

Фото: sputnik.ru



Подавляющее большинство пациентов врут врачам и медсестрам, когда оказываются в больницах.



Ученые попытались выяснить, почему это происходит. Отчет о результатах исследования размещен в специализированном журнале JAMA Network Open.



По словам Ангелы Фэгерлин из университета Юты в Солт-Лейк-Сити, врут докторам и медперсоналу около 60-80% пациентов. При этом многим людям хочется произвести хорошее впечатление на врачей. Стремясь выглядеть "примерными больными", такие пациенты испытывают некоторые опасения. По мнению респондентов, они не хотят, чтобы доктора считали их "никчемными" людьми, которые не могут "самостоятельно принимать правильные решения".



Случается, что пациенты боятся, что врачи скрывают от них реальные диагнозы и выписывают ненужные лекарственные средства. Вместе с тем, врачебные ошибки могут быть спровоцированы искаженным пониманием симптоматики, ведь люди нередко люди не хотят говорить правду о вредных привычках, венерических заболеваниях и различных неврологических проблемах. Ситуация еще более усугубляется, если болезни могут сказаться на карьере - многие опасаются, что работодатели изменят о них свое мнение.



Как удалось выяснить Фэгерлин и ее коллегам, 80% молодежи и 60% пенсионеров, в последнее время посещавших больницы, утаивала информацию от медиков. Треть участников исследования призналась, что даже не понимала поставленные им диагнозы. Соответственно 30% и 45% респондентов заявили, что считают врачей, с которыми им довелось встречаться не так давно, некомпетентными.



Ученые также отмечают, что мужчины неожиданно оказались гораздо более послушными и честными, чем женщины, независимо от возраста, и старались четко выполнять предписания специалистов.



Автор: Злата Богатова

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