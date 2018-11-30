|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Брилев прокомментировал рекомендации Познера по поводу британского гражданства
30.11.2018 22:33
Фото: 24pressa.ru
Заместитель генерального директора телевизионного канала "Россия 1" Сергей Брилев отреагировал на рекомендации известного журналиста Владимира Познера, который советовал ему отказаться от какого-либо гражданства. Ведущий подробно рассказал в Facebook о том, как получил британское подданство.
По словам Сергея Брилева, в 1995 году он отправился в королевство на курсы "Би-би-си". Вскоре он получил предложение стать собкором "Вестей" в британской столице. Спустя три года он совместно с женой решил содержать корпункт на свои средства - супруга устроилась на работу, а Брилев получал гонорары от "Би-би-си" и Sky News. В соответствии с английским законодательством, ведущий начал выплачивать налоги, после чего у него появилась возможность повысить свой иммиграционный статус.
Когда в 2001 году Брилев возвратился в Москву, согласившись на предложение стать ведущим "Вестей", его супруга осталась в Лондоне. Учитывая, что жена Брилева, успешно реализовавшая себя в Великобритании, пожелала жить там, сам ведущий фактически начал жить на две страны.
Комментируя совет Владимира Познера определиться с гражданством, сохранив лишь один паспорт, Сергей Брилев указал на "непростую, но самоценную" для него историю взаимоотношений двух столиц. Журналист подчеркнул, что не намерен отказываться от этой привязанности, о которой не раз упоминал в своих книгах.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|