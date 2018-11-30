Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Брилев прокомментировал рекомендации Познера по поводу британского гражданства

30.11.2018 22:33

Фото: 24pressa.ru



Заместитель генерального директора телевизионного канала "Россия 1" Сергей Брилев отреагировал на рекомендации известного журналиста Владимира Познера, который советовал ему отказаться от какого-либо гражданства. Ведущий подробно рассказал в Facebook о том, как получил британское подданство.



По словам Сергея Брилева, в 1995 году он отправился в королевство на курсы "Би-би-си". Вскоре он получил предложение стать собкором "Вестей" в британской столице. Спустя три года он совместно с женой решил содержать корпункт на свои средства - супруга устроилась на работу, а Брилев получал гонорары от "Би-би-си" и Sky News. В соответствии с английским законодательством, ведущий начал выплачивать налоги, после чего у него появилась возможность повысить свой иммиграционный статус.



Когда в 2001 году Брилев возвратился в Москву, согласившись на предложение стать ведущим "Вестей", его супруга осталась в Лондоне. Учитывая, что жена Брилева, успешно реализовавшая себя в Великобритании, пожелала жить там, сам ведущий фактически начал жить на две страны.



Комментируя совет Владимира Познера определиться с гражданством, сохранив лишь один паспорт, Сергей Брилев указал на "непростую, но самоценную" для него историю взаимоотношений двух столиц. Журналист подчеркнул, что не намерен отказываться от этой привязанности, о которой не раз упоминал в своих книгах.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 187

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.11.2018 21:29 Слабовидящий американец потребовал компенсации от журнала Playboy

Слабовидящий американец потребовал компенсации от журнала Playboy 30.11.2018 20:58 Россиян предупреждают об увеличении числа случаев заражения лихорадкой Денге в Доминикане

Россиян предупреждают об увеличении числа случаев заражения лихорадкой Денге в Доминикане 30.11.2018 14:56 В Стамбуле заочно арестовали саудовцев, причастных к убийству Хашкаджи

В Стамбуле заочно арестовали саудовцев, причастных к убийству Хашкаджи 30.11.2018 13:42 Российские пограничники вернули хозяину приплывших из Эстонии лаек

Российские пограничники вернули хозяину приплывших из Эстонии лаек 30.11.2018 12:11 В Тунисе пропала без вести группа французских археологов