|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Власти Украины объявили о закрытии въезда мужчинам из РФ
13:07
Фото: hronika.info
Киевские власти закрыли въезд на Украину мужчинам из РФ возраста от шестнадцати до шестидесяти лет, передает РИА Новости.
Соответствующее заявление сделал глава соседнего государства Петр Порошенко.
В Киеве приняли решение о закрытии въезда на украинскую территорию для российских мужчин возраста от шестнадцати до шестидесяти лет, заявил в своем твиттере Петр Порошенко. По словам украинского лидера, решение властей страны обусловлено намерением помешать России создавать "отряды частных армий". Порошенко добавил, что киевские власти не дадут "россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".
Ранее с такой инициативой выступала украинская Госпогранслужба. В ведомстве предлагали ввести запрет на период, пока действует режим военного положения. Кроме того, начиная со вчерашнего дня, 29 ноября, границу Украины с Крымом имеют возможность пересечь лишь обладатели украинских документов.
В российском внешнеполитическом ведомстве, прокомментировав последние действия Киева, указали не нецелесообразность зеркальных ответов на все решения украинского руководства. Как заявил сенатор Франц Клинцевич, в нашей стране продолжают принципиально разделять украинские власть и народ, который не должен "страдать от безумных действий этой власти". По словам Клинцевича, в Киеве не дождутся, чтобы Москва запретила в ответ въезд украинцам.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|