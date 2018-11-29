ИнтерНовости - новости в стране и мире
Трамп отменил встречу с Путиным из-за ситуации в Керченском проливе
Трамп отменил встречу с Путиным из-за ситуации в Керченском проливе
Власти Украины объявили о закрытии въезда мужчинам из РФ
Власти Украины объявили о закрытии въезда мужчинам из РФ
В Италии арестовали выходца из Палестины, планировавшего отравить крысиным ядом целый город
В Италии арестовали выходца из Палестины, планировавшего отравить крысиным ядом целый город
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Власти Украины объявили о закрытии въезда мужчинам из РФВласти Украины объявили о закрытии въезда мужчинам из РФ
Трамп отменил встречу с Путиным из-за ситуации в Керченском проливеТрамп отменил встречу с Путиным из-за ситуации в Керченском проливе
В Лондоне продана самая дорогая в мире бутылка вискиВ Лондоне продана самая дорогая в мире бутылка виски
На Урале со школьной выставки для проверки изъяли рисунки с ЛГБТ парамиНа Урале со школьной выставки для проверки изъяли рисунки с ЛГБТ парами
В Италии освобождены все заложники, захваченные в колледжеВ Италии освобождены все заложники, захваченные в колледже

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Не хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столеНе хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столе
Мама - главное слово. Мамы, с праздником!Мама - главное слово. Мамы, с праздником!
Новогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ruНовогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ru
Конкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ruКонкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ru
Конкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Власти Украины объявили о закрытии въезда мужчинам из РФ


13:07
Власти Украины объявили о закрытии въезда мужчинам из РФФото: hronika.info

Киевские власти закрыли въезд на Украину мужчинам из РФ возраста от шестнадцати до шестидесяти лет, передает РИА Новости.

Соответствующее заявление сделал глава соседнего государства Петр Порошенко.

В Киеве приняли решение о закрытии въезда на украинскую территорию для российских мужчин возраста от шестнадцати до шестидесяти лет, заявил в своем твиттере Петр Порошенко. По словам украинского лидера, решение властей страны обусловлено намерением помешать России создавать "отряды частных армий". Порошенко добавил, что киевские власти не дадут "россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

Ранее с такой инициативой выступала украинская Госпогранслужба. В ведомстве предлагали ввести запрет на период, пока действует режим военного положения. Кроме того, начиная со вчерашнего дня, 29 ноября, границу Украины с Крымом имеют возможность пересечь лишь обладатели украинских документов.

В российском внешнеполитическом ведомстве, прокомментировав последние действия Киева, указали не нецелесообразность зеркальных ответов на все решения украинского руководства. Как заявил сенатор Франц Клинцевич, в нашей стране продолжают принципиально разделять украинские власть и народ, который не должен "страдать от безумных действий этой власти". По словам Клинцевича, в Киеве не дождутся, чтобы Москва запретила в ответ въезд украинцам.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

В Лондоне за $2,5 млн ушла с молотка принадлежавшая Ростроповичу виолончель ГваданиниВ Лондоне за $2,5 млн ушла с молотка принадлежавшая Ростроповичу виолончель Гваданини
В КБР при столкновении иномарок погибли 6 человекВ КБР при столкновении иномарок погибли 6 человек
В подмосковном Королеве появился лунодромВ подмосковном Королеве появился лунодром
СКР показал кадры, сделанные на месте гибели военных России в СирииСКР показал кадры, сделанные на месте гибели военных России в Сирии
В Италии арестовали выходца из Палестины, планировавшего отравить крысиным ядом целый городВ Италии арестовали выходца из Палестины, планировавшего отравить крысиным ядом целый город

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 798


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru