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В Белом доме испытывают систему распознавания лиц
30.11.2018 12:17
Фото: vk.me
В Белом доме начались тестовые испытания системы по распознаванию лиц, передает ТАСС.
Предполагается, что этот этап продлится до начала осени следующего года. Проект реализует Секретная служба Соединенных Штатов.
Как указывается в официальном сообщении американского министерства внутренней безопасности (МВБ), структура которого включает Секретную службу, испытания были начаты в середине ноября и могут продлиться до 30 августа 2019 года.
Более подробную информацию об особенностях новой системы в МВБ пока предпочли не предоставлять. В ведомстве лишь отметили, что речь идет об замкнутой системе видеонаблюдения, которая на сегодняшний день охватывает только две различные точки комплекса Белого дома.
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