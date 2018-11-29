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Энтомологи обнаружили пчелу, родившуюся от двух отцов без матери


29.11.2018 10:59
Энтомологи обнаружили пчелу, родившуюся от двух отцов без материФото: insectworld.info

Ученые сообщают об обнаружении пчелы, которая не имеет матери, но при этом у нее двое отцов.

По мнению энтомологов, перепончатокрылое насекомое могло появиться на свет при слиянии отцовских геномов, сообщает Biology Letters.

До того, как насекомые закладывают основу колонии, матка спаривается с целым рядом мужских особей, формируя резервы спермы на всю оставшуюся жизнь. В частности, у медоносных пчел королева может в этот период иметь дело с десятью самцами. Часть отложенных ею яиц оплодотворяется - так на свет появляются рабочие пчелы. Другие же так и остаются неоплодотворенными, именно из них позднее появляются трутни.

По словам ученых, у насекомых при соединении уже оплодотворенной яйцеклетки и спермы другого самца возникает гинандроморфизм. При этой аномалии в организме взрослой особи можно обнаружить признаки обоих полов.

Исследуя колонию итальянских пчел, энтомологи выявили десять особей с возможным гинандроморфизмом в одной колонии. При этом лишь одно насекомое выглядело нормальным. Остальные же обладали брюшком странной окраски или другими особенностями развития. Некоторые пчелы, пришли к выводу специалисты, имели по два или три отца.

Больше всего ученых смогла удивить самка, совсем не имевшая материнского ядерного генома. Визуально она напоминала рабочую пчелу с необычно окрашенным брюшком. По мнению энтомологов, такой генотип мог образоваться при слиянии двух отцовских ядерных геномов. Подобное было зафиксировано впервые за всю историю изучения перепончатокрылых.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 332

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