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В Словении главой Генштаба ВС впервые стала женщина
27.11.2018 23:28
Фото: wikipedia.org
Власти Словении впервые за историю государства утвердили на пост начальника Генштаба Вооруженных Сил женщину, передает ТАСС.
Генерал-майор Аленка Эрменц состоит на службе в ВС республики, начиная с 1991 года.
Словенское правительство впервые в истории страны назначило представительницу слабого пола главой Генштаба ВС. Как указано в опубликованном сегодня официальном заявлении, освобожденного от должности генерал-майора Алана Гедера предстоит сменить генерал-майору Алезаке Эрменц.
По данным словенских СМИ, Эрменц родилась в 1963 году. Она состоит на службе в ВС республики с 1991 года, обладает степенью бакалавра общественных наук Люблянского университета и окончила британский Королевский колледж военных. Звание генерал-майора Аленке Эрменц присвоили в ноябре 2018 года. Минувшей весной ее назначили на пост замглавы Генштаба ВС.
Оборонное ведомство Словении намерено обнародовать военную стратегию государства на ближайший пятилетний период не позже начала следующего года. В министерстве обороны ранее заявили о том, что она будет названа Белой книгой и станет основой доктрины перспектив развития армии страны вплоть до 2030 года. Среди главных вызовов, которые могут быть указаны в документе, природные катаклизмы, обеспечение безопасности в киберпространстке и проблемы, связанные с нелегальными мигрантами.
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