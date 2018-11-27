Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Словении главой Генштаба ВС впервые стала женщина

27.11.2018 23:28

Фото: wikipedia.org



Власти Словении впервые за историю государства утвердили на пост начальника Генштаба Вооруженных Сил женщину, передает ТАСС.



Генерал-майор Аленка Эрменц состоит на службе в ВС республики, начиная с 1991 года.



Словенское правительство впервые в истории страны назначило представительницу слабого пола главой Генштаба ВС. Как указано в опубликованном сегодня официальном заявлении, освобожденного от должности генерал-майора Алана Гедера предстоит сменить генерал-майору Алезаке Эрменц.



По данным словенских СМИ, Эрменц родилась в 1963 году. Она состоит на службе в ВС республики с 1991 года, обладает степенью бакалавра общественных наук Люблянского университета и окончила британский Королевский колледж военных. Звание генерал-майора Аленке Эрменц присвоили в ноябре 2018 года. Минувшей весной ее назначили на пост замглавы Генштаба ВС.



Оборонное ведомство Словении намерено обнародовать военную стратегию государства на ближайший пятилетний период не позже начала следующего года. В министерстве обороны ранее заявили о том, что она будет названа Белой книгой и станет основой доктрины перспектив развития армии страны вплоть до 2030 года. Среди главных вызовов, которые могут быть указаны в документе, природные катаклизмы, обеспечение безопасности в киберпространстке и проблемы, связанные с нелегальными мигрантами.



Автор: Злата Богатова

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