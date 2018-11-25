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В Риме скончался кинорежиссер Бернардо Бертолуччи
13:25
Фото: euroradio.fm
Скончался выдающийся режиссер и драматург Бернардо Бертолуччи, передает ТАСС.
Культовый итальянский кинематографист умер в Риме, ему было семьдесят семь лет.
Бернардо Бертолуччи является создателем таких известнейших кинокартин, как "Конформист" (именно после выхода на экраны этой ленты в 1970 году режиссер стал знаменитым), "Последнее танго в Париже" и целого ряда других фильмов, считающихся достоянием мирового кинематографа.
Ленты итальянского кинематографиста много раз становились лауреатами самых престижных наград, включая премии "Оскар", "Золотой глобус", призы фестивалей в Берлине и Венеции.
В 2011 году Бернардо Бертолуччи был удостоен почетного приза на киносмотре в Каннах. Спустя два года в Соединенных Штатах появилась его звезда на голливудской "Аллее славы".
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