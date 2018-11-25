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В ЕС сочли оскорбительными и недопустимыми высказывания Роухани об Израиле


25.11.2018 22:12
В ЕС сочли оскорбительными и недопустимыми высказывания Роухани об ИзраилеФото: azerbaycan24.com

В Брюсселе назвали недопустимыми и оскорбительными высказывания Роухани в отношении Израиля.

Как передает ТАСС, в ЕС при этом подчеркнули приверженность обеспечению безопасности еврейского государства.

Ранее иранский лидер Хасан Роухани назвал еврейское государство "поддельным режимом". По мнению президента, этого государство было сформировано странами Запада исключительно в целях продвижения собственных интересов в Ближневосточном регионе.

Выступая на конференции Исламского единства, которая проходила в Тегеране, Роухани также сравнил Израиль с "раковой опухолью". Иранский президент при этом отметил, что образование еврейского государства считает  одним из наиболее "зловещих результатов" Второй мировой войны.

В Брюсселе на высказывания главы иранского государства отреагировали с осуждением. По мнению официального Брюсселя, абсолютно неприемлемо подвергать сомнению легитимность Израиля. Кроме того, реплики Роухани несовместимы с необходимостью урегулирования международных споров путем продуктивного диалога и соблюдения норм международного права.

Как указывается в заявлении официального представителя дипломатической структуры Европейского союза Майи Косьянчич, Брюссель в очередной раз выражает приверженность обеспечению безопасности Израиля.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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