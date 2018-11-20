ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Башкирии 6 человек погибли в ДТП
В Башкирии 6 человек погибли в ДТП
Ученые доказали, что на Северном Кавказе обитает самое маленькое в мире млекопитающее
Ученые доказали, что на Северном Кавказе обитает самое маленькое в мире млекопитающее
Молдавским парламентариям могут запретить говорить по-русски
Молдавским парламентариям могут запретить говорить по-русски
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Мост под Воронежем рухнул из-за превышения допустимой нагрузки Мост под Воронежем рухнул из-за превышения допустимой нагрузки
Ким Чон Ян избран президентом ИнтерполаКим Чон Ян избран президентом Интерпола
США внедрили агентов в «караван мигрантов», движущийся к границеСША внедрили агентов в «караван мигрантов», движущийся к границе
В Москве открылась выставка ШемякинаВ Москве открылась выставка Шемякина
Молдавским парламентариям могут запретить говорить по-русскиМолдавским парламентариям могут запретить говорить по-русски

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

США внедрили агентов в «караван мигрантов», движущийся к границе


11:47
США внедрили агентов в «караван мигрантов», движущийся к границеФото: tvc.ru

Соединенные Штаты сумели внедрить в "караван мигрантов" агентов, благодаря чему спецслужбы получили возможность следит за их перепиской по мессенджерам.

Как передают американские СМИ, в распоряжении властей уже поступили важные сведения.

По данным телевизионного канала NBC, американские власти уже узнали о том, что мигранты хотят прорваться в Соединенные Штаты через полосы и шлагбаумы, отведенные для автомашин, на участке границы близ Сан-Диего.

Информация была получена благодаря агентам Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, которых внедрили в состав "каравана мигрантов". Отмечается, что узнав о намерениях беженцев, американские пограничники полностью перекрыли указанные полосы. Попыток прорыва, о которых сообщали шпионы, пока зафиксировано не было.

На сегодняшний день на территории мексиканского штата Нижняя Калифорния у границы с США находятся порядка шести тысяч выходцев из стран Центральной Америки. Местные власти пытаются урегулировать ситуацию, предлагая мигрантам официальное трудоустройство. Ранее в администрации штата заявили, что речь не идет о каком-либо кризисе, однако жители Тихуаны начали выходить на улицы, выражая протест.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

В Доминикане трагически погибли молодожены из ПетербургаВ Доминикане трагически погибли молодожены из Петербурга
Кадыров подарил новый Mercedes пятилетнему мальчику, который отжался 4 тысячи разКадыров подарил новый Mercedes пятилетнему мальчику, который отжался 4 тысячи раз
Нурмагомедов и Садулаев поддержали призыв закрыть в Дагестане ночные клубыНурмагомедов и Садулаев поддержали призыв закрыть в Дагестане ночные клубы
Попавший в больницу Янукович не сможет выступить в суде Киева по делу о госизменеПопавший в больницу Янукович не сможет выступить в суде Киева по делу о госизмене
Федосеева-Шукшина снова вышла замуж за АлибасоваФедосеева-Шукшина снова вышла замуж за Алибасова

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 796


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru