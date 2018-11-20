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США внедрили агентов в «караван мигрантов», движущийся к границе
11:47
Фото: tvc.ru
Соединенные Штаты сумели внедрить в "караван мигрантов" агентов, благодаря чему спецслужбы получили возможность следит за их перепиской по мессенджерам.
Как передают американские СМИ, в распоряжении властей уже поступили важные сведения.
По данным телевизионного канала NBC, американские власти уже узнали о том, что мигранты хотят прорваться в Соединенные Штаты через полосы и шлагбаумы, отведенные для автомашин, на участке границы близ Сан-Диего.
Информация была получена благодаря агентам Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, которых внедрили в состав "каравана мигрантов". Отмечается, что узнав о намерениях беженцев, американские пограничники полностью перекрыли указанные полосы. Попыток прорыва, о которых сообщали шпионы, пока зафиксировано не было.
На сегодняшний день на территории мексиканского штата Нижняя Калифорния у границы с США находятся порядка шести тысяч выходцев из стран Центральной Америки. Местные власти пытаются урегулировать ситуацию, предлагая мигрантам официальное трудоустройство. Ранее в администрации штата заявили, что речь не идет о каком-либо кризисе, однако жители Тихуаны начали выходить на улицы, выражая протест.
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