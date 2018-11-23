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В ХМАО нашли тела двух женщин, провалившихся на снегоходе под лед
23.11.2018 14:29
Фото: 1tv.ru
В Нижневартовском районе ХМАО найдены тела двух родственниц, которые ранее провалились под лед на реке Корлики во время поездки на снегоходе.
Как передают региональные СМИ, продолжаются поиски третьего человека.
Со ссылкой на представителей "Центроспас-Югории" уточняется, что тела двух женщин, 1967 и 1992 годов рождения, удалось обнаружить у самого берега, на расстоянии около 500 метров от места, где под снегоходом треснул лед. Сейчас спасатели продолжают искать мужчину 1986 года рождения.
В ходе поисковой операции было обследовано около шести тысяч квадратных метров водной акватории. Лишь за истекшие сутки водолазы осмотрели свыше двух тысяч квадратных метров.
ЧП случилось 16 ноября, когда супруги с четырехлетним ребенком и родственницей поехали из населенного пункта Корлики на расположенное в том же Нижневартовском районе стойбище. после того, как с семьей, не добравшейся до места назначения, была потеряна связь, начались поиски.
Вскоре на реке Корлики обнаружили полынью, рядом с которой водолазы нашли и подняли из-подо льда снегоход и нарты с телом ребенка.
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