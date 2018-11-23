В ХМАО нашли тела двух женщин, провалившихся на снегоходе под лед

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Бывший глава РЖД подал в суд на «Новую газету»
Бывший глава РЖД подал в суд на «Новую газету»
Казаки призвали Трампа вернуть деньги, «украденные» у русского народа
Казаки призвали Трампа вернуть деньги, «украденные» у русского народа
Шойгу от лица Минобороны выразил соболезнования близким начальника ГРУ
Шойгу от лица Минобороны выразил соболезнования близким начальника ГРУ
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Украинский Минюст отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МПУкраинский Минюст отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП
УФСБ выявило в Саратове реабилитационные центры, где насильно удерживали десятки наркозависимыхУФСБ выявило в Саратове реабилитационные центры, где насильно удерживали десятки наркозависимых
Видео: Дольче и Габбана принесли извинения китайскому народуВидео: Дольче и Габбана принесли извинения китайскому народу
Бывший глава РЖД подал в суд на «Новую газету»Бывший глава РЖД подал в суд на «Новую газету»
Американским военным разрешили стрелять на поражение на границе с МексикойАмериканским военным разрешили стрелять на поражение на границе с Мексикой

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В ХМАО нашли тела двух женщин, провалившихся на снегоходе под лед


23.11.2018 14:29
В ХМАО нашли тела двух женщин, провалившихся на снегоходе под ледФото: 1tv.ru

В Нижневартовском районе ХМАО найдены тела двух родственниц, которые ранее провалились под лед на реке Корлики во время поездки на снегоходе.

Как передают региональные СМИ, продолжаются поиски третьего человека.

Со ссылкой на представителей "Центроспас-Югории" уточняется, что тела двух женщин, 1967 и 1992 годов рождения, удалось обнаружить у самого берега, на расстоянии около 500 метров от места, где под снегоходом треснул лед. Сейчас спасатели продолжают искать мужчину 1986 года рождения.

В ходе поисковой операции было обследовано около шести тысяч квадратных метров водной акватории. Лишь за истекшие сутки водолазы осмотрели свыше двух тысяч квадратных метров.

ЧП случилось 16 ноября, когда супруги с четырехлетним ребенком и родственницей поехали из населенного пункта Корлики на расположенное в том же Нижневартовском районе стойбище. после того, как с семьей, не добравшейся до места назначения, была потеряна связь, начались поиски.

Вскоре на реке Корлики обнаружили полынью, рядом с которой водолазы нашли и подняли из-подо льда снегоход и нарты с телом ребенка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 226

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Могерини: ЕС готовит «целевые меры» из-за ситуации в Азовском мореМогерини: ЕС готовит «целевые меры» из-за ситуации в Азовском море
В Индии растет число жертв мощного циклонаВ Индии растет число жертв мощного циклона
УФСБ выявило в Саратове реабилитационные центры, где насильно удерживали десятки наркозависимыхУФСБ выявило в Саратове реабилитационные центры, где насильно удерживали десятки наркозависимых
Ученые доказали, что на Северном Кавказе обитает самое маленькое в мире млекопитающее Ученые доказали, что на Северном Кавказе обитает самое маленькое в мире млекопитающее
В Каталонии при крушении поезда погиб один человек, более сорока раненыВ Каталонии при крушении поезда погиб один человек, более сорока ранены

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 797


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru