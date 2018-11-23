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В Пакистане 30 человек стали жертвами взрыва
23.11.2018 14:15
Фото: livincool.com
В Пакистане до тридцати человек увеличилось количество жертв взрыва.
ЧП случилось сегодня утром на территории округа Хангу, который расположен в северо-западной части страны. По данным местных властей, пострадали свыше сорока человек.
Ранее была официально подтверждена информация о двадцати пяти погибших. Как передает телевизионный канал Geo TV, в числе жертв есть дети. Со ссылкой на источники в силовых структурах региона отмечается, что взрывное устройство привели в действие дистанционно. Установлено, что бомба была прикреплена к мотоциклу.
Мощный взрыв прогремел сегодня утром около здания, где находится религиозное училище. Случившееся уже квалифицировано как террористическая атака. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.
Ранее в СМИ появились сообщения о стрельбе в городе Хангу. Группа из трех человек, подорвав ручную гранату, открыла огонь около здания китайского консульства. Сотрудники охраны дипломатической миссии вступили в перестрелку с нападавшими. В результате ЧП погибли двое полицейских, еще один получил ранения.
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