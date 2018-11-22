|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США и Канаде уже продано свыше 1,4 млн копий мемуаров Мишель Обамы
22.11.2018 12:10
Фото: eurweb.com
Более 1,4 миллиона копий мемуаров бывшей американской первой леди Мишель Обамы было продано в течение первой недели, передает ТАСС.
Книга "Становление", предлагаемая в печатном и цифровом формате, уже успела стать настоящим хитом не только в Соединенных Штатах, но и Канаде.
В Северной Америке за первые семь дней после публикации мемуаров супруги бывшего главы Соединенных Штатов Мишель Обамы было продано более 1,4 миллиона копий книги. Как отмечают представители издательского дома Crown Publishing Group, за первые сутки было оформлено более 720 тысяч покупок.
Отмечается, что всего книгу напечатали тиражом три миллиона экземпляров. Кроме американцев и канадцев, "Становлением" очень активно интересуются жители европейских стран - ее приобретают, в частности, в Великобритании, Германии, Дании и Испании.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|