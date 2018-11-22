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В США и Канаде уже продано свыше 1,4 млн копий мемуаров Мишель Обамы


22.11.2018 12:10
В США и Канаде уже продано свыше 1,4 млн копий мемуаров Мишель Обамы Фото: eurweb.com

Более 1,4 миллиона копий мемуаров бывшей американской первой леди Мишель Обамы было продано в течение первой недели, передает ТАСС.

Книга "Становление", предлагаемая в печатном и цифровом формате, уже успела стать настоящим хитом не только в Соединенных Штатах, но и Канаде.

В Северной Америке за первые семь дней после публикации мемуаров супруги бывшего главы Соединенных Штатов Мишель Обамы было продано более 1,4 миллиона копий книги. Как отмечают представители издательского дома Crown Publishing Group, за первые сутки было оформлено более 720 тысяч покупок.

Отмечается, что всего книгу напечатали тиражом три миллиона экземпляров. Кроме американцев и канадцев, "Становлением" очень активно интересуются жители европейских стран - ее приобретают, в частности, в Великобритании, Германии, Дании и Испании.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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