|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Шойгу от лица Минобороны выразил соболезнования близким начальника ГРУ
11:52
Фото: twimg.com
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу от лица руководства ведомства выразил соболезнования родственникам и близким скончавшегося в возрасте 62 лет Игоря Коробова. Как передает ТАСС, начальник ГРУ ушел из жизни накануне. Причиной смерти стал тяжелый недуг.
Генерал-полковник Игорь Валентинович Коробов скончался накануне, 21 ноября. Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ умер на шестьдесят третьем году жизни. В течение продолжительного времени он страдал от тяжелого недуга, пишут российские СМИ.
По данным отечественного оборонного министерства, глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу уже выразил соболезнования родным и близким покойного от лица руководства отечественного оборонного министерства.
Игорь Коробов поступил на службу в военную разведку в 1985 году, спустя двадцать лет был назначен на пост начальника главного управления Генштаба, став заместителем главы Генштаба ВС России. Коробов был женат, вырастил с супругой двух дочерей.
В минувшем сентябре главу ГРУ включили в санкционный список, составленный в Вашингтоне, согласно указу американского лидера Дональда Трампа. В это перечень, подготовленный Госдепартаментом, тогда вошли имена двадцати семи россиян, которые, по мнению руководства Соединенных Штатов, так или иначе были связаны с разведкой или обороной РФ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|