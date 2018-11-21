ИнтерНовости - новости в стране и мире
Шойгу от лица Минобороны выразил соболезнования близким начальника ГРУ
Шойгу от лица Минобороны выразил соболезнования близким начальника ГРУ
СМИ: Елизавета II опять отчитала Меган Маркл
СМИ: Елизавета II опять отчитала Меган Маркл
Информация о болезни Кокорина не подтвердилась
Информация о болезни Кокорина не подтвердилась
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Калининграде выпустили из СИЗО главврача роддома, где умер младенецВ Калининграде выпустили из СИЗО главврача роддома, где умер младенец
Шойгу от лица Минобороны выразил соболезнования близким начальника ГРУШойгу от лица Минобороны выразил соболезнования близким начальника ГРУ
Мост под Воронежем рухнул из-за превышения допустимой нагрузки Мост под Воронежем рухнул из-за превышения допустимой нагрузки
Иракские военные атаковали объекты ИГ в СирииИракские военные атаковали объекты ИГ в Сирии
Скончалась пенсионерка, которой врачи ампутировали не ту ногуСкончалась пенсионерка, которой врачи ампутировали не ту ногу

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Шойгу от лица Минобороны выразил соболезнования близким начальника ГРУ


11:52
Шойгу от лица Минобороны выразил соболезнования близким начальника ГРУФото: twimg.com

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу от лица руководства ведомства выразил соболезнования родственникам и близким скончавшегося в возрасте 62 лет Игоря Коробова. Как передает ТАСС, начальник ГРУ ушел из жизни накануне. Причиной смерти стал тяжелый недуг.

Генерал-полковник Игорь Валентинович Коробов скончался накануне, 21 ноября. Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ умер на шестьдесят третьем году жизни. В течение продолжительного времени он страдал от тяжелого недуга, пишут российские СМИ.

По данным отечественного оборонного министерства, глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу уже выразил соболезнования родным и близким покойного от лица руководства отечественного оборонного министерства.

Игорь Коробов поступил на службу в военную разведку в 1985 году, спустя двадцать лет был назначен на пост начальника главного управления Генштаба, став заместителем главы Генштаба ВС России. Коробов был женат, вырастил с супругой двух дочерей.

В минувшем сентябре главу ГРУ включили в санкционный список, составленный в Вашингтоне, согласно указу американского лидера Дональда Трампа. В это перечень, подготовленный Госдепартаментом, тогда вошли имена двадцати семи россиян, которые, по мнению руководства Соединенных Штатов, так или иначе были связаны с разведкой или обороной РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 237

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Бывшую жену Джигарханяна приговорили к 200 часам общественных работ за незаконную слежкуБывшую жену Джигарханяна приговорили к 200 часам общественных работ за незаконную слежку
В Марселе задержали женщину, облившую кислотой посетителей кафеВ Марселе задержали женщину, облившую кислотой посетителей кафе
Минобороны Аргентины показало фото затонувшей подлодкиМинобороны Аргентины показало фото затонувшей подлодки
В Калифорнии до 66 человек возросло число жертв пожаров, более 600 пропали без вестиВ Калифорнии до 66 человек возросло число жертв пожаров, более 600 пропали без вести
Нурмагомедов и Садулаев поддержали призыв закрыть в Дагестане ночные клубыНурмагомедов и Садулаев поддержали призыв закрыть в Дагестане ночные клубы

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 796


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru