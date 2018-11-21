Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Шойгу от лица Минобороны выразил соболезнования близким начальника ГРУ

11:52

Фото: twimg.com



Глава российского Минобороны Сергей Шойгу от лица руководства ведомства выразил соболезнования родственникам и близким скончавшегося в возрасте 62 лет Игоря Коробова. Как передает ТАСС, начальник ГРУ ушел из жизни накануне. Причиной смерти стал тяжелый недуг.



Генерал-полковник Игорь Валентинович Коробов скончался накануне, 21 ноября. Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ умер на шестьдесят третьем году жизни. В течение продолжительного времени он страдал от тяжелого недуга, пишут российские СМИ.



По данным отечественного оборонного министерства, глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу уже выразил соболезнования родным и близким покойного от лица руководства отечественного оборонного министерства.



Игорь Коробов поступил на службу в военную разведку в 1985 году, спустя двадцать лет был назначен на пост начальника главного управления Генштаба, став заместителем главы Генштаба ВС России. Коробов был женат, вырастил с супругой двух дочерей.



В минувшем сентябре главу ГРУ включили в санкционный список, составленный в Вашингтоне, согласно указу американского лидера Дональда Трампа. В это перечень, подготовленный Госдепартаментом, тогда вошли имена двадцати семи россиян, которые, по мнению руководства Соединенных Штатов, так или иначе были связаны с разведкой или обороной РФ.



Автор: Злата Богатова

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