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СМИ: Царнаев, приговоренный к смерти в США, был готов заключить сделку со следствием
22.11.2018 08:46
Фото: twimg.com
Джохар Царнаев, приговоренный в Соединенных Штатах к высшей мере, выражал готовность сотрудничать с правоохранителями.
По данным американских СМИ, молодой человек, признанный виновным в подготовке взрыва в Бостоне пытался пойти на сделку со следствием, чтобы ему сохранили жизнь.
Джохара Царнаева ранее признали виновным в организации и осуществлении теракта во время Бостонского марафона. По данным телевизионного канала NBC, во время расследования подозреваемый пытался предложить некоторое сотрудничество, это происходило в ходе переговоров. касающихся признания им вины в содеянном.
Как указал источник, сведения о том, что Царнаев был готов признать вину в обмен на сохранение жизни, не разглашались вплоть до 2015 года, когда был вынесен смертный приговор. Власти, отмечает канал, последовательно отвергали предложения Царнаева.
Взрыв, жертвами которого стали три человека, прогремел в Бостоне 15 апреля 2013 года, во время проходившего там марафонского забега. Ранения тогда получили свыше двухсот человек.
Тамерлана Царнаева застрелили в ходе задержания, тогда как Джохар Царнаев был пойман. Приговор по этому громкому делу огласили летом 2015 года.
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