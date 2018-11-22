Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Царнаев, приговоренный к смерти в США, был готов заключить сделку со следствием

22.11.2018 08:46

Фото: twimg.com



Джохар Царнаев, приговоренный в Соединенных Штатах к высшей мере, выражал готовность сотрудничать с правоохранителями.



По данным американских СМИ, молодой человек, признанный виновным в подготовке взрыва в Бостоне пытался пойти на сделку со следствием, чтобы ему сохранили жизнь.



Джохара Царнаева ранее признали виновным в организации и осуществлении теракта во время Бостонского марафона. По данным телевизионного канала NBC, во время расследования подозреваемый пытался предложить некоторое сотрудничество, это происходило в ходе переговоров. касающихся признания им вины в содеянном.



Как указал источник, сведения о том, что Царнаев был готов признать вину в обмен на сохранение жизни, не разглашались вплоть до 2015 года, когда был вынесен смертный приговор. Власти, отмечает канал, последовательно отвергали предложения Царнаева.



Взрыв, жертвами которого стали три человека, прогремел в Бостоне 15 апреля 2013 года, во время проходившего там марафонского забега. Ранения тогда получили свыше двухсот человек.



Тамерлана Царнаева застрелили в ходе задержания, тогда как Джохар Царнаев был пойман. Приговор по этому громкому делу огласили летом 2015 года.



Автор: Злата Богатова

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