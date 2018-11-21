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Иракские военные атаковали объекты ИГ в Сирии
21.11.2018 13:56
Фото: presstv.ir
Иракские военные атаковали объекты террористического "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой группировки официально запрещена в РФ) в Сирии. Как передает телевизионный канал Al Sumaria, цитируя источники в командовании ВС Ирака, серия ударов была осуществлена истребителями F-16.
В числе объектов, которые были атакованы во время рейда, были склады, где террористы хранят вооружение и взрывчатые вещества. Истребители нанесли удар по целям, выявленным на территории сирийского региона Эль-Багуз, неподалеку от иракской границы.
Согласно данным, имеющимся на этот час, иракским силовикам удалось ликвидировать по меньшей мере сорок экстремистов.
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