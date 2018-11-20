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Ким Чон Ян избран президентом Интерпола
13:24
Фото: vestikavkaza.ru
На пост нового руководителя Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Как указано в Twitter международной организации, решение было принято в Дубае.
В числе претендентов также был генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, который является вице-президентом Интерпола по Европе.
Согласно действующему порядку, Ким Чон Ян был избран на двухлетний срок, тогда как проигравший ему россиянин Александр Прокопчук сохранит свое место, оставшись вице-президентом этой международной организации в Европе.
В прошлом Ким Чон Ян был и.о. президента Интерпола - он стал руководителем сразу после того, как подал в отставку бывший глава организации Мэн Хунвэй, арестованный в Китае в первых числах минувшего октября. По данным СМИ, Мэн Хунвэй является фигурантом дела о коррупции. Вместе с тем, французские СМИ ранее сообщали о том, что уже начато расследование по факту неожиданного исчезновения главы Интерпола.
Выборы были организованы в рамках проходящей в Дубае 87-й сессии Генассамблеи международной организации. Незадолго до избрания главы Интерпола представители официального Вашингтона и их британские коллеги выражали достаточно серьезное беспокойство в связи с вероятной победой россиянина Прокопчука.
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