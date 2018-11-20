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Молдавским парламентариям могут запретить говорить по-русски


00:13
Молдавским парламентариям могут запретить говорить по-русскиФото: botinok.co.il

В парламенте Молдавии зарегистрировали законопроект, в соответствии с которым депутатов могут обязать не только в совершенстве владеть государственным языком, но и использовать в своей работе лишь его, полностью отказавшись от русского.

Как передает ТАСС, этот документ был разработан Либеральной партией, которая выступает за объединение Молдавии с Румынией. Законопроект также включает положение о том, что не владеющие госязыком на должном уровне лица не имеют права баллотироваться на выборах в законодательный орган.

Текст законопроекта был размещен на портале парламента в минувший вторник, 20 ноября. Судя по этому документу, депутатов могут обязать использовать во время выступлений лишь государственный язык. Несмотря на то, что в Конституции страны как государственный язык указан молдавский, инициаторы изменений в качестве государственного отметили румынский. Либералы при этом напомнили о решении Конституционного суда (КС), вынесенном в 2013 году. В соответствии с этим вердиктом признается верховенство Декларации о независимости 1991 года над основным законом.

Автор: Злата Богатова

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