|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Молдавским парламентариям могут запретить говорить по-русски
00:13
Фото: botinok.co.il
В парламенте Молдавии зарегистрировали законопроект, в соответствии с которым депутатов могут обязать не только в совершенстве владеть государственным языком, но и использовать в своей работе лишь его, полностью отказавшись от русского.
Как передает ТАСС, этот документ был разработан Либеральной партией, которая выступает за объединение Молдавии с Румынией. Законопроект также включает положение о том, что не владеющие госязыком на должном уровне лица не имеют права баллотироваться на выборах в законодательный орган.
Текст законопроекта был размещен на портале парламента в минувший вторник, 20 ноября. Судя по этому документу, депутатов могут обязать использовать во время выступлений лишь государственный язык. Несмотря на то, что в Конституции страны как государственный язык указан молдавский, инициаторы изменений в качестве государственного отметили румынский. Либералы при этом напомнили о решении Конституционного суда (КС), вынесенном в 2013 году. В соответствии с этим вердиктом признается верховенство Декларации о независимости 1991 года над основным законом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|