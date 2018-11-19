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Могерини: ЕС готовит «целевые меры» из-за ситуации в Азовском море
19.11.2018 23:03
Фото: contextap.ru
В ЕС выразили намерение подготовить некие "целевые меры" в связи с ситуацией, которая складывается в Азовском море, передают российские СМИ.
С таким заявлением выступила глава дипломатии Евросообщества Федерика Могерини.
По мнению официального Брюсселя, задержание судов в акватории Азовского моря, спровоцированное конфликтными взаимоотношениями Москвы и Киева, способно оказать влияние не только на экономику Украины, но и другие страны. В частности, речь идет о судах, которые ходят под флагами европейских государств, сообщает сегодня РБК.
Как заявила Федерика Могерини, по итогам переговоров министров иностранных дел ЕС российским представителям было передано "ясное послание". Суть его заключается в том, что в Брюсселе рассчитывают на прекращение судов российской стороной.
Глава дипломатии ЕС также отметила, что в сообществе продолжают изучать данный вопрос, ведь складывающаяся на Азовском море обстановка затрагивает не только суда, которые ходят под флагом Украины.
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