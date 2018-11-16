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После долгих обсуждений Brexit в кабине Мэй потребовался виски
12:56
Фото: livejournal.com
Минувшая среда, когда в Лондоне около пяти часов обсуждались условия предстоящего "развода" королевства с ЕС, стала довольно трудным днем для британского премьер-министра.
Как призналась в интервью Тереза Мэй, пережить испытания среды ей помог валлийский виски.
По словам главы британского правительства, интервью с которой опубликовано в Daily Mail, минувшая среда оказалось для нее довольно тяжелым днем. После многочасовых споров в правительстве наконец смогли утвердить положения договора о предстоящем "разводе" с Евросоюзом. В ходе продолжительного совещания Терезе Мэй удалось одержать тактическую победу - она убедила большую часть министров поддержать документ, тогда как те, кто не был с ним согласен, решили подать в отставку.
Рассказывая об этом сложном дне, Тереза Мэй отметила, что как только она возвратилась домой, супруг Филипп Мэй преподнес ей стакан валлийского виски Penderyn. При этом премьер дипломатично пояснила, что употребляет и напитки, сделанные в Шотландии. Сколько всего ей пришлось выпить вечером минувшей среды, Мэй уточнять не стала.
По данным британских СМИ, в парламенте положениями документа также не совсем довольны. В ближайшем будущем могут оказаться разыгранными различные сценарии развития событий, включая запуск процедуры вынесения вотума недоверия премьер-министру. В частности, на это способны евроскептики, продолжающие считать, что Мэй предала идеи Brexit.
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