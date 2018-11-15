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Минфин США ввел санкции против ряда подданных Саудовской Аравии
15.11.2018 20:16
Фото: newsoboz.org
Американские власти объявили о введении санкций в отношении семнадцати подданных Саудовской Аравии.
Как сообщает пресс-служба Минфина Соединенных Штатов, в числе тех, на которого распространяются ограничения, экс-помощник наследного принца и генеральный консул королевства в Турции.
По словам американского бизнесмена Стивена Мнучина, с февраля прошлого года занимающего пост главы Министерства финансов Соединенных Штатов, санкции введены против ряда саудовских чиновников. Все, кто попал в этот список, оказались вовлеченными "в отвратительное убийство Джамаля Хашкаджи".
Представитель американского руководства подчеркнул, что все люди, попавшие в санкционный перечень, по мнению Вашингтона, "целенаправленно жестоко убили журналиста", проживавшего и работавшего в США. Поэтому речь идет о достаточно серьезных последствиях их деяний.
Напомним, ранее турецкая сторона дала возможность ознакомиться с аудиозаписями по делу Хашкаджи не только Саудовской Аравии, но и представителям американских, британских, германских, канадских и французских властей.
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