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Половина педагогов провалили тестовые испытания по математике
Половина педагогов провалили тестовые испытания по математике
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Половина педагогов провалили тестовые испытания по математике


12.11.2018 23:22
Половина педагогов провалили тестовые испытания по математикеФото: baca.co.id

Примерно половине российских учителей оказалось не под силу пройти тестовые испытания по математике, информатике, а также предмету "Основы духовно-нравственной культуры народов России".

Как передают российские СМИ, об этом свидетельствуют итоги апробации единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ).

По данным Рособрнадзора, порядка 50% российских педагогов, принимавших участие в данном масштабном исследовании, не сумели справиться с тестами по целому ряду дисциплин. Самыми плачевными оказались результаты испытаний по математике и информатике, а также основам духовно-нравственной культуры народов нашей страны. Кроме того, примерно 25% преподавателей продемонстрировали неудовлетворительное знание русского языка и литературы, истории, экономики и предмета "Россия в мире".

Наиболее высокими оказались результаты прохождения по таким дисциплинам как "право" и "обществознание". При этом наилучший уровень подготовки был у учителей, которые преподают детям родной язык и родную литературу.

Впервые подобное исследование проводилось около трех лет назад. В этом году в масштабной проверке, охватывающей самые разные предметы, успели принять участие двадцать две тысячи педагогов из шестидесяти семи субъектов нашей страны. Им предлагалось проверять собственные знания по собственным предметам, справляться с методическими заданиями, а также оценивать ученические работы.

Тестирование осуществляется деперсонифицированно, пока еще оно проводится в режиме апробации. Результаты не будут оказывать какого-либо влияния на деятельность образовательных учреждений и работу участников.

Предполагается, что уже к 2020 году Рособрнадзором завершит работу по созданию единых оценочных материалов федерального уровня, которые охватят все дисциплины, изучаемые отечественными школьниками. Итоги проверок в дальнейшем будут учитывать условия деятельности учителей, в частности, возраст и стаж педагогов, тип населенного пункта и учебного заведения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 290

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