На Сахалине учительница, публично унизившая девочку, принесла извинения и уволилась

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин назвал хорошей беседу с Трампом в Париже
Путин назвал хорошей беседу с Трампом в Париже
В ФРГ раскрыли заговор военных-неонацистов, готовивших покушения на политиков
В ФРГ раскрыли заговор военных-неонацистов, готовивших покушения на политиков
Трамп счел оскорбительной идею Макрона создать общеевропейскую армию
Трамп счел оскорбительной идею Макрона создать общеевропейскую армию
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
На Сахалине учительница, публично унизившая девочку, принесла извинения и уволиласьНа Сахалине учительница, публично унизившая девочку, принесла извинения и уволилась
СМИ рассказали о последних словах ХашкаджиСМИ рассказали о последних словах Хашкаджи
Путин назвал хорошей беседу с Трампом в ПарижеПутин назвал хорошей беседу с Трампом в Париже
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в тройном убийствеЖителя Подмосковья задержали по подозрению в тройном убийстве
В ФРГ раскрыли заговор военных-неонацистов, готовивших покушения на политиковВ ФРГ раскрыли заговор военных-неонацистов, готовивших покушения на политиков

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Сахалине учительница, публично унизившая девочку, принесла извинения и уволилась


08:03
На Сахалине учительница, публично унизившая девочку, принесла извинения и уволиласьФото: edu35.ru

На Сахалине уволилась по собственному желанию педагог, оскорбившая девочку на уроке из-за порванной одежды.

Инцидент, случившийся в одной из школ города Холмска, прокомментировали в региональном управлении образования, передает РИА Новости.

Как заявила Татьяна Карнаух, возглавляющая районное управление образования, видео, разошедшееся после ЧП в социальных сетях, было записано в школе No 1. Судя по кадрам, который сделал кто-то из школьников, их одноклассницу довела до слез преподаватель русского языка и литературы.

Причиной достаточно резкой критики в адрес ученицы стала незначительная дырочка на ее одежде. Педагог, в частности, спрашивала ребенка о том, не является ли она приемной дочерью, а также адекватны ли ее родители.

По словам Карнаух, с 62-летним учительницей, которая является опытным педагогом, уже проведена беседа о нарушении педагогической этики. Преподавателю указали на недопустимость такого рода реплик как в адрес ребенка, так и его родителей. В результате учительница, признав вину, принесла публичные извинения ученице и ее семье в присутствии всего класса, а потом написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 316

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

На Чукотке белые медведи с детенышами "окружили" селоНа Чукотке белые медведи с детенышами "окружили" село
Лавров по телефону обсудил шпионский скандал с главой МИД АвстрииЛавров по телефону обсудил шпионский скандал с главой МИД Австрии
Банк Англии не хочет возвращать Венесуэле золотые слитки на сумму $550 млн Банк Англии не хочет возвращать Венесуэле золотые слитки на сумму $550 млн
В Могадишо более 50 человек стали жертвами терактаВ Могадишо более 50 человек стали жертвами теракта
В Твери 31-летняя женщина пыталась совершить суицид после убийства малолетней дочери В Твери 31-летняя женщина пыталась совершить суицид после убийства малолетней дочери

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 793


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru