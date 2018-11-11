|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Сахалине учительница, публично унизившая девочку, принесла извинения и уволилась
08:03
Фото: edu35.ru
На Сахалине уволилась по собственному желанию педагог, оскорбившая девочку на уроке из-за порванной одежды.
Инцидент, случившийся в одной из школ города Холмска, прокомментировали в региональном управлении образования, передает РИА Новости.
Как заявила Татьяна Карнаух, возглавляющая районное управление образования, видео, разошедшееся после ЧП в социальных сетях, было записано в школе No 1. Судя по кадрам, который сделал кто-то из школьников, их одноклассницу довела до слез преподаватель русского языка и литературы.
Причиной достаточно резкой критики в адрес ученицы стала незначительная дырочка на ее одежде. Педагог, в частности, спрашивала ребенка о том, не является ли она приемной дочерью, а также адекватны ли ее родители.
По словам Карнаух, с 62-летним учительницей, которая является опытным педагогом, уже проведена беседа о нарушении педагогической этики. Преподавателю указали на недопустимость такого рода реплик как в адрес ребенка, так и его родителей. В результате учительница, признав вину, принесла публичные извинения ученице и ее семье в присутствии всего класса, а потом написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|