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Морриконе заявил, что никогда не высказывался плохо о Тарантино


07:51
Морриконе заявил, что никогда не высказывался плохо о ТарантиноФото: focus.de

Выдающийся итальянский композитор Эннио Морриконе опроверг сведения, ранее широко распространившиеся в зарубежных СМИ, о том, что он крайне оскорбительно высказывался в адрес Квентина Тарантино.

В ряде изданий появились сообщения о том, что итальянец якобы назвал кинематографиста кретином, с которым невозможно работать.

По словам композитора, 10 ноября отпраздновавшего свое 90-летие, в прошлом он никогда не критиковал ни Квентина Тарантино, ни его фильмы. Творчество режиссера он не считает мусором, подчеркнул Эннио Морриконе, слова которого приводит The Holywood Reporter.

Прокомментировав публикации в прессе, Морриконе отметил, что его юристы уже выясняют, как подобное могло появиться в СМИ. Возможно, после разбирательства адвокаты итальянца подадут иск за клевету.

Морриконе добавил, что считает Тарантино великим режиссером, и он ценит возможность сотрудничать с ним. По словам композитора, он высоко ценит их совместную работу, которая была отмечена "Оскаром".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 790

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