Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ФРГ раскрыли заговор военных-неонацистов, готовивших покушения на политиков

11.11.2018 13:51

Фото: zamnar.com



Среди германских военных готовился заговор, передают зарубежные СМИ.



Предположительно, участники группировки намеревались совершить покушения на нескольких федеральных чиновников.



Деятельность преступной группы удалось пресечь сотрудникам Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ. В число заговорщиков входили военнослужащие бундесвера и представители подразделений специального назначения, сообщает Focus.



Цитируя источники в правоохранительных органах Германии отмечается, что среди жертв готовящихся покушений могли оказаться председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч и глава партии Зеленых Клаудия Рот, а также ряд других политических деятелей.



Известно, что члены группы обсуждали свои планы посредством чатов. В частности, они готовились совершить нападение, организовав покушение разом на всех неугодных политиков - предполагалось, что жертв соберут в одном месте в определенный момент. Кроме того, заговорщики успели создать тайники, в которых хранились оружие и топливо.



В число злоумышленников входил подполковник военной контрразведки, предпринимавший попытки препятствовать расследованию. Осведомитель передавал остальным членам группировки сведения о предстоящих обысках, а также информацию о ходе разбирательства.



Автор: Злата Богатова

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