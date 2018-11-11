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В ФРГ раскрыли заговор военных-неонацистов, готовивших покушения на политиков
11.11.2018 13:51
Фото: zamnar.com
Среди германских военных готовился заговор, передают зарубежные СМИ.
Предположительно, участники группировки намеревались совершить покушения на нескольких федеральных чиновников.
Деятельность преступной группы удалось пресечь сотрудникам Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ. В число заговорщиков входили военнослужащие бундесвера и представители подразделений специального назначения, сообщает Focus.
Цитируя источники в правоохранительных органах Германии отмечается, что среди жертв готовящихся покушений могли оказаться председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч и глава партии Зеленых Клаудия Рот, а также ряд других политических деятелей.
Известно, что члены группы обсуждали свои планы посредством чатов. В частности, они готовились совершить нападение, организовав покушение разом на всех неугодных политиков - предполагалось, что жертв соберут в одном месте в определенный момент. Кроме того, заговорщики успели создать тайники, в которых хранились оружие и топливо.
В число злоумышленников входил подполковник военной контрразведки, предпринимавший попытки препятствовать расследованию. Осведомитель передавал остальным членам группировки сведения о предстоящих обысках, а также информацию о ходе разбирательства.
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