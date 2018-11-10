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В Твери 31-летняя женщина пыталась совершить суицид после убийства малолетней дочери
11:00
Фото: timenews.in.ua
Жительницу Твери заподозрили в убийстве малолетней дочери, передает ТАСС.
По факту ЧП уже возбудили уголовное дело, в отношении 31-летней женщины ведется расследование.
Со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Тверской области отмечается, что тело четырехмесячного ребенка было найдено в минувшую субботу, 10 ноября. ЧП случилось в квартире, где девочка проживала с матерью. По версии правоохранителей, именно женщина могла расправиться с младенцем.
Следственные органы намерены ходатайствовать об аресте подозреваемой.
По версии следствия, 31-летняя жительница Пролетарского района Твери задушила новорожденную дочь, накрыв ее подушкой. После этого подозреваемая попыталась совершить самоубийство, но ей помешали. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении, ее охраняют сотрудники полиции.
Сведений о том, что могло стать мотивом преступления, из официальных источников пока не поступало.
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