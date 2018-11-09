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Трамп счел оскорбительной идею Макрона создать общеевропейскую армию
14:24
Фото: sibnovosti.ru
Глава Соединенных Штатов отозвался на призыв французского коллеги о создании общеевропейских войск.
По мнению Эммануэля Макрона, это необходимо в целях эффективной защиты от США, РФ и Китая. Дональд Трамп назвал такие идеи оскорбительными.
Прокомментировав заявление Эммануэля Макрона, Дональд Трамп посоветовал властям европейских стран для начала уплатить собственную "справедливую долю в НАТО".
В прошлом глава американского государства уже не раз выступал с критикой стран - участниц военного альянса. В частности, Трамп неоднократно указывал на то, что они тратят слишком мало денег на поддержание коллективной обороны НАТО.
Напомним, минувшим летом Трамп потребовал от стран. входящих в блок, немедленно начать наращивать расходы на оборонные нужды. Американский президент тогда указал, что Берлин платит Москве миллиарды долларов" за газ, тогда как американцы вынуждены оплачивать расходы по обеспечению безопасности Европы.
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