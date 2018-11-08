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Минобороны Ливии показало Пригожина в составе делегации РФ
21:55
Фото: spichka.press
Известного отечественного ресторатора Евгения Пригожина, который, по мнению ряда СМИ, может являться владельцем ЧВК "Вагнера", обнаружили среди участников встречи Шойгу с ливийским военачальником. Видеоматериал с мероприятия, на котором присутствовал бизнесмен, опубликован пресс-службой Ливийской армии.
На кадрах, размещенных на канале Ливийской национальной армии портала YouTube, запечатлены верховный главнокомандующий страны Халиф Хафтар и российский военный министр Сергей Шойгу. Среди присутствующих на этом мероприятии был и Евгений Пригожин, попавший в объектив камеры.
Первой оказавшегося в составе делегации Минобороны Пригожина, якобы причастного к деятельности структуры, известной как частная военная компания Вагнера, заметила "Новая газета". В соответствующей публикации утверждается, что это говорит о планах перебросить на ливийскую территорию подконтрольные ему подразделения.
Как передает РИА Новости со ссылкой на источники в военно-дипломатических кругах, Евгений Пригожин занимался обеспечением встречи руководителей министерств. В частности, ресторатор организовывал официальный обед, а также участвовал в обсуждении программы культурных событий.
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