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В Госдепе хотят ввести второй пакет антироссийских санкций
11:47
Фото: profi-forex.org
В Госдепе намереваются в ближайшее время ввести в действие второй пакет антироссийских санкций, передает ТАСС.
О первом пакете ограничений, связанных с так называемым "делом Скрипалей", американские власти объявили в минувшем августе.
Власти Соединенных Штатом собираются действовать, согласно закону о химическом и биологическом оружии. В соответствии с положениями этого документа необходимо ввести второй пакета ограничительных мер в отношении России, заявила Хезер Науэрт, возглавляющая пресс-службу американского дипломатического ведомства.
Как подчеркнула официальный представитель Госдепа, в Вашингтоне считают, что Москва не выполнила условия вышеуказанного закона, которые ранее выдвинула американская сторона. По словам дипломата, Госдеп накануне проинформировал американский Конгресс об отсутствии подтверждений того, что РФ "выполнила требования, предусмотренные законом о химическом вооружении.
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