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Во Франции предотвратили нападение на Макрона: задержаны шесть человек
18:29
Фото: cyprusbusinessmail.com
Французским силовикам удалось предотвратить нападение на главу государства Эмманюэля Макрона.
По данным телевизионного канала BFMTV, преступление планировали шесть человек. К настоящему времени все они задержаны и дают показания.
Масштабная операция по задержанию шести человек, которые вели подготовку к нападению на французского президента Эмманюэля Макрона, была осуществлена Главным управлением внутренней безопасности страны. Подозреваемые находились на территории различных департаментов, в частности, Изер и Мозель.
Со ссылкой на представителей столичной прокуратуры уточняется, что все фигуранты этого дела являются сторонниками радикальных взглядов. Никаких других сведений о личных данных задержанных из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что злоумышленники действовали в составе преступной группировки.
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