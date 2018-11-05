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Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа в Париже
08:49
Фото: rt.com
Глава США Дональд Трамп не уверен, что в Париже пройдет встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, передают СМИ.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сведения о несколько изменившихся обстоятельствах.
Как подчеркивал ранее американский лидер, на данный момент он не может быть полностью уверен, что в Париже пройдет его встреча с Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, вероятно, ранее запланированное мероприятие не состоится, передает AP.
Через несколько дней во французской столице соберутся лидеры целого ряда стран, чтобы принять участие в торжествах, организованных в честь окончания Первой мировой войны. По данным американских СМИ, глава Соединенных Штатов рассчитывает перенести встречу с Путиным почти на месяц. Трамп рассматривает возможность провести переговоры с российским коллегой в Аргентине, где в конце ноября состоится саммита G20.
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что обстоятельную встречу на высшем уровне не позволяет устроить программа событий, которые приурочены к вековому юбилею со дня окончания Первой мировой войны". По словам Пескова, она предусматривает множество мероприятий различного формата. Вместе с тем, Трамп и Путин обязательно смогут встретиться "на ногах", подчеркнул пресс-секретарь главы РФ.
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